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Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες επικρίσεις από πολιτικούς και ακτιβιστές, οι οποίοι κατηγόρησαν τον δήμαρχο για προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών του.

Το γραφείο του δημάρχου υπερασπίστηκε τη θέση του, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στον νόμο που περιλαμβάνει πλέον ευρύτερες σεξουαλικές πράξεις στους ορισμούς.

Παρά τις κυβερνητικές εξηγήσεις, η αύξηση των περιστατικών κατά 6,6% συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αμφισβήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας.

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Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του Ζοχράν Μαμντάνι που, απαντώντας σε ερώτημα για την αύξηση των καταγεγραμμένων βιασμών στη Νέα Υόρκη, απέδωσε εν μέρει το πρόβλημα στον διευρυμένο νομικό ορισμό του τι συνιστά βιασμό.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο PIX11 News, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον δήμαρχο της μεγαλουπόλης σχετικά με τις ανησυχίες που εξέφρασε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, Τζούλι Μένιν για την αύξηση των βιασμών και των κακουργηματικών επιθέσεων στην πόλη.

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NEW: @NYCMayor addresses @JulieMenin concerns of rape and felony assaults on the rise by saying the definition has changed.



“A lot of the increase in rape, comes from an expanded definition of what counts as rape,” says Mamdani.



Stands by not increasing number of officers. pic.twitter.com/Z7ObkZN2jA — Dan Mannarino (@DanMannarino) July 13, 2026

Ο Μαμντάνι υποστήριξε ότι η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) έχει καταγράψει μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά δολοφονιών και πυροβολισμών στην ιστορία της και πρότεινε ότι τα στατιστικά στοιχεία για τους βιασμούς πρέπει να εξεταστούν στο σωστό πλαίσιο.

«Αυτό που θεωρώ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των βιασμών οφείλεται επίσης στον διευρυμένο ορισμό του τι θεωρείται βιασμός, καθώς και στο γεγονός ότι θύματα καταγγέλλουν περιστατικά που συνέβησαν χρόνια πριν», δήλωσε ο Μαμντάνι. «Και είμαστε ευγνώμονες που βγαίνουν μπροστά, για το θάρρος και τη γενναιότητα που απαιτείται, αλλά το αναφέρω απλώς για να προσφέρω αυτό το πλαίσιο στους κατοίκους της Νέας Υόρκης».

Οι αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Μαμντάνι για τον «διευρυμένο ορισμό» προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των επικριτών του. Ενώ οι υποστηρικτές του στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι απλώς παρείχε το απαραίτητο πλαίσιο χωρίς να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του εγκλήματος, άλλοι κατήγγειλαν αυτό που θεώρησαν ως προσπάθεια υπεκφυγής.

Η Δημοκρατική δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης, Σούζαν Ζουάνγκ, σχολίασε την τοποθέτησή του στην πλατφόρμα X: «Η διεύρυνση του νομικού ορισμού του βιασμού ήταν ένα σημαντικό βήμα για την αναγνώριση περισσότερων θυμάτων από τον νόμο. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αποποίηση της ευθύνης για τη μείωση της σεξουαλικής βίας. Οι επιζώντες αξίζουν ηγεσία, δράση, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Δεν τους αξίζει η υπεκφυγή».

Αντίστοιχα, η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ράιλι Γκέινς, διερωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν οι γυναίκες να ψήφισαν αυτόν τον τύπο;», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Τέξας, Τσιπ Ρόι, προέβη σε δριμύ σχόλιο αναφέροντας: «Οι βιασμοί αυξάνονται. Τα ενοίκια αυξάνονται… Εκλέγεις τον τρίτο κόσμο, παίρνεις τον τρίτο κόσμο».

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Η απάντηση του δημαρχείου

Σε επίσημη τοποθέτησή του, το γραφείο του δημάρχου υπερασπίστηκε τις δηλώσεις του Μαμντάνι, τονίζοντας ότι η διοίκησή του εργάζεται καθημερινά για την καταπολέμηση του εγκλήματος:

«Ο βιασμός και η σεξουαλική βία είναι ειδεχθή εγκλήματα. Η διοίκηση Μαμντάνι εργάζεται καθημερινά για την πρόληψη αυτών των εγκλημάτων, τη στήριξη των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών στους δράστες. Στη συνέντευξη, ο δήμαρχος αναφερόταν στο γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία των καταγεγραμμένων βιασμών έχουν επηρεαστεί από τον εκσυγχρονισμό του νομικού ορισμού του βιασμού στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2024».

Η αλλαγή στην οποία αναφέρθηκε το γραφείο του Δημάρχου αφορά τον νόμο «Rape is Rape Act», ο οποίος υπεγράφη από τη Δημοκρατική Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2024.

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Rape survivors deserve compassion and action, not a Mayor arguing over definitions to make the numbers look better.



Mamdani owes rape victims an apology, not an excuse.



In Nassau, I built the safest county in America by hiring 600+ law enforcement officers and standing with… https://t.co/QEwkEGWp2K — Bruce Blakeman (@NassauExec) July 15, 2026

Παλαιότερα, ο βιασμός οριζόταν αποκλειστικά ως η μη συναινετική ή διά της βίας εξαναγκαστική κολπική διείσδυση με πέος, ενώ στις μέρες μας περιλαμβάνει τη μη συναινετική ή διά της βίας εξαναγκαστική σεξουαλική επαφή, καθώς και τη στοματική ή πρωκτική σεξουαλική πράξη.

Τα τελευταία στοιχεία της CompStat της NYPD έδειξαν αύξηση 6,6% στους βιασμούς σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν ο νέος νόμος βρισκόταν ήδη σε ισχύ, προκαλώντας περαιτέρω αμφισβήτηση των επιχειρημάτων του δημάρχου.

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Η αντιπαράθεση αυτή μεταφέρθηκε και στον χώρο των ΜΜΕ. Ο παρουσιαστής του Sky News, Τζέιμς Μόροου άσκησε δριμεία κριτική στον Μαμντάνι παρομοιάζοντας την επιχειρηματολογία του με παλαιότερες προσπάθειες υποβάθμισης σοβαρών εγκλημάτων.

«Έπρεπε να το δω περίπου πέντε φορές για να καταλάβω τι υπονοεί. Τον βλέπουμε να εξηγεί γιατί αυξήθηκαν οι βιασμοί κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρουσιάζοντάς το απλώς ως πρόβλημα ορισμού».

Πληροφορίες από Fox News, Sky News, Pix 11

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