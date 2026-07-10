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Ένοχους για βιασμό από κοινού χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης έκρινε, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική.

Με την ίδια απόφαση, ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε καταγράψει τις πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του.

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Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας και θα επανέλθει το απόγευμα για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών και την επιμέτρηση των ποινών στους δύο καταδικασθέντες.

Η εισαγγελική πρόταση

Στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας στάθηκε ο εισαγγελέας κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία λέγοντας ότι δεν προέκυψε να εξέφρασε άρνηση ή να επιχείρησε να απομακρυνθεί, παρότι -όπως είπε- βρέθηκε μόνη της στον χώρο και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Πρόσθεσε ακόμη ότι θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συνάδει με εκείνη θύματος βιασμού.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον εισαγγελέα να επισημαίνει ότι η αποστολή του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει το ήθος των κατηγορουμένων, αλλά να εξετάσει αν υπάρχει πλήρης απόδειξη για τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. «Και συναινετικές να ήταν οι επαφές, όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ηθική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr