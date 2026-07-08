Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της HuffPost που ανέφερε ότι η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Λιάγκα θα έβγαινε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κανάλι του Αμαρουσίου επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο 57χρονος δημοσιογράφος θα παρουσιάζει την εκπομπή «Το πρωινό» για δύο ακόμη σεζόν:
Το δελτίο τύπου του ΑΝΤ1
Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.
Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.
Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.