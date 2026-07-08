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Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της HuffPost που ανέφερε ότι η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Λιάγκα θα έβγαινε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κανάλι του Αμαρουσίου επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο 57χρονος δημοσιογράφος θα παρουσιάζει την εκπομπή «Το πρωινό» για δύο ακόμη σεζόν:

Το δελτίο τύπου του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

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Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.

Οι τρεις φετινές προσθήκες στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα- Καμπούρη, Κατσαρίδης, Κηπουρού- δεν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.