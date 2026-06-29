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Η επίσημη ανακοίνωση για την παραμονή του παρουσιαστή αναμένεται να εκδοθεί από το γραφείο Τύπου μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν για τον παρουσιαστή θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου με την εκπομπή να προβάλλεται καθημερινά στις 09.50 το πρωί.

Ο Γιώργος Λιάγκας επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ενώ η Μαίρη Αργυριάδου αποτελεί την επικρατέστερη υποψήφια για τη θέση της Δέσποινας Καμπούρη.

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Ένα από τα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστήσει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ τις τελευταίες εβδομάδες ειναι ο Γιώργος Λιάγκας. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει γίνει γνωστό πως, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο, μειωμένο μπάτζετ της εκπομπής του, ο παρουσιαστής έδωσε τα χέρια με τον σταθμό. Αμέσως μετά το συμβόλαιο ξεκίνησε τις καθιερωμένες διαδρομές του μέχρι τις τελικές υπογραφές, όπως γίνεται σχεδόν πάντα στις περιπτώσεις των τηλεοπτικών πρωταγωνιστών.

Καθώς ο Γιώργος Λιάγκας ετοιμάζεται να πει «καλό καλοκαίρι» στους τηλεθεατές αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου και να φύγει αμέσως για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με την αγαπημένη του, το ιδανικό για όλους θα ήταν να έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

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Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως η «επίμαχη» ανακοίνωση θα βγει το αργότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ είναι πλέον βέβαιο πως από τις 21 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας θα υποδέχεται τους τηλεθεατές στις 09.50.

Γιώργος Λιάγκας: Επανένωση με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο;

Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επισημοποίηση της ραδιοφωνικής επιστροφής του στον Όμιλο ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας δεν κρύβει την επιθυμία του να βρεθεί ξανά με τον παλιό του φίλο και συνεργάτη στον τηλεοπτικό αέρα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ακόμα, ενώ τις προηγούμενες μέρες ο τελευταίος κατάφερε πάλι να συζητηθεί μετά την έντονη ένοχλησή του για το σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού σχετικά με το επομενό του επαγγελματικό βήμα:

«Όταν ο Γρηγόρης Μελάς μίλησε για ένα επαγγελματικό ενδεχόμενο της Ναταλίας, μας πήρε ΟΛΟΥΣ κιαι μας σήκωσε. Η Ναταλία απ’την άλλη, μπορεί να αφήνει υπονοούμενα για το δικό μου μέλλον, χωρίς διασταύρωση, ρεπορτάζ, ή ένα τηλέφωνο σ’εμένα. Έγινε» έγραψε στο Χ.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε τη Μαίρη Αργυριάδου για τη θέση της Δέσποινας Καμπούρη.

Και ενώ το θέμα του Δημήτρη Ουγγαρέζου παραμένει ανοιχτό, η Μαίρη Αργυριάδου παραμένει αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη για τη θέση της Δέσποινας Καμπούρη, αλλά η διαπραγμάτευσή της περιμένει τις υπογραφές του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας επιθυμεί την επιστροφή του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα ο Γιώργος Λιάγκας, έχοντας καταφέρει να κρατήσει τη θέση του στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 παρά το γεγονός ότι βγήκε τρίτος στο δυναμικό κοινό τη φετινή σεζόν, δείχνει ξεκάθαρα την πίστη των ιθυνόντων ότι το infotainment θα επικρατήσει την επόμενη χρονιά.

Μια χρονιά που θα συνοδεύεται από έντονο πολιτικό παρασκήνιο, θεματολογία που ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος μπορεί να χειριστεί με μεγαλύτερη άνεση στον τηλεοπτικό αέρα, ακόμα και με τις γνωστές πινελιές υπερβολής που βρίσκουν όμως τον στόχο τους.