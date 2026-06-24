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Ο παρουσιαστής προέβη σε αινιγματικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προχώρησε σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης.

Παρά τις εντάσεις, η εκπομπή του κατέγραψε πρόσφατα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την πρώτη θέση στους πίνακες.

Ο παρουσιαστής ανησυχεί για τη μείωση του προϋπολογισμού και του προσωπικού της εκπομπής του ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Ο ίδιος επιδιώκει τη βελτίωση συγκεκριμένων όρων του συμβολαίου του, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής να θέσει την τελική του υπογραφή.

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Μπορεί μέχρι και την Τρίτη ο Γιώργος Λιάγκας να βρισκόταν ένα βήμα πριν από τις τελικές υπογραφές του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1, κάτι φαίνεται όμως ότι έχει πάει λάθος την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να έχει δυσανασχετήσει πολύ έντονα.

Το βράδυ της Τρίτης ο 57χρονος παρουσιαστής κοινοποίησε το παρακάτω story στο Instagram, γράφοντας για το τίμημα της ελευθερίας, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένος. Στη συνέχεια έκλεισε το κινητό του ενώ ούτε η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά απαντούσε στα μηνύματα των φίλων του που είχαν ανησυχήσει.

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Η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το βράδυ της Παρασκευής.

Το πρωί της Δευτέρας, το μικρό «θρίλερ» συνεχίστηκε διαδικτυακά και όχι μόνο. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε νέο post, όπου μεταμορφώθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε Κολοκοτρώνη- αφορμή εδώ, η ομώνυμη ταινία που ετοιμάζει ο Γιάννης Σμαραγδής. Η λεζάντα όμως ήταν ακόμα πιο αινιγματική με πικρό χιούμορ: «Ψάχνοντας νέα καριέρα κύριε Σμαραγδή; Το ΑΙ κάνει θαύματα».

Λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα ο Γιώργος Λιάγκας «ξαναχτύπησε» στο Instagram με μια A.I εικόνα.

Και επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, ο δημοσιογράφος υποδέχτηκε τους τηλεθεατές έχοντας αποχωριστεί τα γένια που είχε αφήσει τους τελευταίους δύο μήνες. Δεν είναι ίσως τυχαίο που αρχικά ακουγόταν ότι θα ξυριζόταν όταν υπέγραφε το νέο του συμβόλαιο με τον σταθμό, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι το είχε κάνει επειδή άρεσε έτσι πιο πολύ στην αγαπημένη του.

Ο Γιώργος Λιάγκας και τα παιχνίδια της τηλεθέασης

Αν και τη φετινή σεζόν ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε στην τρίτη θέση με μικρή απόσταση από τη Φαίη Σκορδά, το πρωί της Τετάρτης οι πίνακες τηλεθέασης του είχαν ετοιμάσει τη δική τους έκπληξη χαρίζοντάς του την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 16,8% με την εκπομπή να αγγίζει σε δύο τέταρτα το 19,8%. Ενδιαφέρον μάλιστα ήταν το ρεκόρ σεζόν που είχε κάνει νωρίτερα το «Καλημέρα Ελλάδα» με μέσο όρο 13,9% δίνοντας lead in 9,9% στο «Πρωινό», από τα υψηλότερα που έχει πάρει φέτος.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος Λιάγκας φαινόταν αρκετά ζορισμένος και ανήσυχος για την επόμενη σεζόν καθώς η εκπομπή του θα συνεχίσει με ιδιαίτερα μειωμένο μπάτζετ και λιγότερους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η πρώτη μικρή νίκη που είχε εξασφαλίσει ήταν να επιστρέψει το «Πρωινό» στην προηγούμενη ώρα μετάδοσης (09:50), αφού από την αρχή είχε φανεί πως δεν τον ευνοούσε η αλλαγή που ο ίδιος είχε ζητήσει μετά την περσινή νίκη του Buongiorno.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να συμβεί το ίδιο από τον Σεπτέμβριο και με την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έχει στα χέρια του το συμβόλαιό του εδώ και αρκετές μέρες άλλα μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν είχε βάλει τη δική του υπογραφή, προσπαθώντας μέχρι και την τελευταία στιγμή να βελτιώσει κάποιους συγκεκριμένους -όχι οικονομικούς όρους.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.