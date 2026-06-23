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Εκτός της εκπομπής θα βρεθούν επίσης η Δέσποινα Καμπούρη και η Γιώτα Κηπουρού, ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης δήλωσε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του.

Η αποχώρηση αποδόθηκε σε περικοπές του σταθμού, οι οποίες επηρέασαν ακόμη και τον κεντρικό παρουσιαστή της εκπομπής.

Παρά την επαγγελματική αλλαγή, οι δύο άντρες διατηρούν τις προσωπικές τους σχέσεις, πραγματοποιώντας κοινές εμφανίσεις και προγραμματίζοντας διακοπές μαζί.

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Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο Πάνος Κατσαρίδης ενημερώθηκε από τον διευθυντή προγράμματος του ΑΝΤ1, Νίκο Χριστοφόρου, ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα. Εκτός θα βρίσκεται και η Δέσποινα Καμπούρη αλλά και η Γιώτα Κηπουρού, η οποία όμως ενδέχεται να παραμείνει στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού.

Την επόμενη μέρα, ο Πάνος Κατσαρίδης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του στην κάμερα του Happy Day, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, μέχρι και πριν λίγες μέρες πριν γνώριζε ανεπίσημα ότι ο σταθμός θα ενεργοποιούσε το +1 του συμβολαίου του.

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«Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή» αποκάλυψε. «Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, κάτι άλλο προφανώς βλέπει. Έτσι, και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς. Εγώ πάντα τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω απ’ τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία»

Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πάνος Κατσαρίδης με τον Δημήτρη Σαμόλη το βράδυ της Δευτέρας.

Λιάγκας- Κατσαρίδης: Αμηχανία ήταν και πέρασε

Τα πρώτα 24ωρα μετά το ραντεβού του, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πρόσεξαν ότι ο Πάνος Κατσαρίδης δεν ήταν ακριβώς ο εαυτός στον τηλεοπτικό αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα να προσπαθεί να σπάσει τον πάγο. «Και εκείνος είχε στεναχωρηθεί και ένιωθε άβολα γιατί δεν ήθελε να φύγει από την εκπομπή» λέει άνθρωπος από το κοινό τους περιβάλλον. «Έπεσε θύμα των περικοπών, από τις οποίες δεν γλίτωσε ούτε ο κεντρικός παρουσιαστής που καλείται να ανανεώσει το συμβόλαιό του για 2+1 χρόνια με μειωμένες απολαβές».

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι δύο άντρες συναντήθηκαν τυχαία στην πλαζ της Βάρκιζας. Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν με δύο φίλους του ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης με τη σύζυγό του και τον γιο τους, ο οποίος είναι συμμαθητής -και κολλητός φίλος- με τον μικρότερο γιο του Γιώργου Λιάγκα. «Μίλησαν για αρκετή ώρα σαν να μην είχε συμβεί κάτι» λέει στη HuffPost άνθρωπος που ήταν εκεί.

Μάλιστα στην παρέα του Γιώργου Λιάγκα προστέθηκε λίγη ώρα μετά και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος είχε κάνει πέρσι πρόταση στον Πάνο Κατσαρίδη για το πρωινό του Σαββατοκύριακου στο OPEN, αλλά εκείνος ακολούθησε τελικά τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Πάνος Κατσαρίδης με τον Αντώνη Δημητριάδη, τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το απόγευμα της επόμενης μέρας, ο Γιώργος Λιάγκας καθόταν στην Aquamarina με τη Μαρία Αντωνά, ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης είχε συνάντηση με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη. Και πάλι χαιρετήθηκαν κανονικά αλλά οι δύο παρέες δεν έγιναν μία.

Το βράδυ της Δευτέρας όμως οι δύο συνεργάτες πήγαν μαζί στο θέατρο και παρακολούθησαν την παράσταση του Δημήτρη Σαμόλη, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πλατό το επόμενο πρωί, βάζοντας τέλος στις φήμες περί ψυχρών σχέσεων ανάμεσά τους.

Εξάλλου μέσα στον Ιούλιο ο Γιώργος Λιάγκας έχει καλέσει τον Πάνο Κατσαρίδη μαζί με τον γιο του στην εξοχική του κατοικία στην Τήνο αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους (που είχε ξεκινήσει πριν από το χωρισμό του με τη Φαίη Σκορδά) είναι αρκετά δυνατή για να ξεπεράσει μια επαγγελματική «ατυχία».