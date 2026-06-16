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Τελειώνει, όπως όλα δείχνουν, το μίνι θρίλερ που είχε εκτυλιχθεί τον τελευταίο μήνα στον ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Λιάγκα. Ο 57χρονος δημοσιογράφος έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον κανάλι του Αμαρουσίου και συνεχίζει τη νέα σεζόν με αρκετά μειωμένο μπάτζετ.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Δέσποινα Καμπούρη είχε φροντίσει ήδη να δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πάνος Κατσαρίδης που είχε συμβόλαιο «1+1» ενημερώθηκε ότι δεν θα βρίσκεται του χρόνου δίπλα στον καλό του φίλο, Γιώργο Λιάγκα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάνος Κατσαρίδης είχε απορρίψει πέρσι την πρόταση του Λάμπρου Κωνσταντάρα μετά την πρόταση του Γιώργου Λιάγκα και του ΑΝΤ1. Ο τελευταίος, λέγεται ότι προσπάθησε πολύ να τον κρατήσει στην εκπομπή, που συνεχίζει πλέον με τον Τάσο Τεργιάκη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη (δεν έχει κάνει ακόμα ραντεβού με τη διοίκηση) και, αν όλα πάνε καλά, με τη Σάσα Σταμάτη.

Οι φετινοί συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Αμφίβολο παραμένει και το μέλλον της Γιώτας Κηπουρού.

Η τελευταία είχε συμφωνήσει να επιστρέψει στο «Πρωινό» και την περασμένη σεζόν αλλά την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή, ζήτησε να αποχωρήσει επειδή, όπως είχε ακουστεί, η θέση της δεν ήταν δίπλα στον κεντρικό παρουσιαστή.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο Πάνος Κατσαρίδης είναι αρκετά απογοητευμένος από τις τελευταίες εξελίξεις καθώς την επόμενη σεζόν θα βγουν στον αέρα λιγότερες ψυχαγωγικές εκπομπές αλλά και όσες παραμείνουν, θα απασχολούν πλέον λιγότερα άτομα με αισθητά πιο χαμηλές απολαβές.

Συρρικνώσεις και στο MEGA εκτός από τον ΑΝΤ1

Βαρύ παραμένει το κλίμα, εξάλλου, και στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με την ίδια και τους συνεργάτες της να νιώθουν ακόμα αβεβαιότητα- κάποιοι από αυτούς, όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν διστάζουν να αφήνουν αιχμές και υπονοούμενα στον αέρα- το πρωί της Τρίτης ο παρουσιαστής ανέφερε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι με αυτά που συμβαίνουν εκείνος και η Κατερίνα Ζαρίφη μπορεί να μην έχουν χρήματα για να αγοράσουν δώρο για τον γάμο της Φαίης.

Η Φαίη Σκορδά με τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάση, την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Εξάλλου στην περίπτωση του Ουγγαρέζου, η πρόταση που είχε δεχτεί από το OPEN φαίνεται πως έχει παγώσει, αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν εγκριθεί οι προτάσεις του διευθυντή προγράμματος, Θέμη Μάλλη για οικονομικούς λόγους, τη στιγμή που ο μεγάλος αντίπαλος, ο ΣΚΑΪ, θα ριχτεί πολύ δυναμικά στη μάχη από τον Σεπτέμβρη με επιστροφή στη μυθοπλασία και ηχηρές μεταγραφές (βλ. Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος).