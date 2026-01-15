«Τι δουλειά ένας θεατρικός παραγωγός στο πάνελ μιας εκπομπής;» είχαν αναρωτηθεί πολλοί όταν είχε ανακοινωθεί πριν από δύο χρόνια η συνεργασία του με τον, καλό του φίλο, Κώστα Τσουρό στο Mega. Τη φετινή σεζόν ο Πάνος Κατσαρίδης ανήκει στην ομάδα του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έχοντας καταφέρει να γίνεται αρκετές φορές είδηση ο ίδιος. Πώς ένιωσε τότε και πώς νιώθει τώρα ο ίδιος όταν γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και αντιπαραθέσεων; Είναι τελικά ο νέος «κακός» της τηλεόρασης ή τον έχουμε παρεξηγήσει;

Για τον Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Όταν μου το πρότεινε, φοβήθηκα λίγο γιατί ήμουν άπειρος. Πώς θα σταθώ στον Λιάγκα; Νιώθω πολύ ευγνώμων για την πρότασή του. Δεν έχω έρθει σε δύσκολη θέση ποτέ. Λένε ότι μπορεί να γλείφω τον Γιώργο. Δεν έχω ανάγκη να τον γλείψω. Τον σέβομαι» εξομολογείται ο Πάνος Κατσαρίδης.

Advertisement

Advertisement

«Εννοείται ότι πρέπει να δικαιώσω τον Γιώργο Λιάγκα. Είναι αστείο που από τη μία με λένε βύσμα, άρα είμαι εξασφαλισμένος και από την άλλη γλείφω. Δεν είναι κριτική να λες για έναν άνθρωπο ότι γλείφει τον παρουσιαστή για να έχει δουλειά και του χρόνου».

Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πάνος Κατσαρίδης.

Για τη Δέσποινα Βανδή: «Δεν την έβρισα. Δεν βγήκα να την κατηγορήσω. Αυτό το “πού πας κυρά μου” μου βγήκε αυθόρμητα. Ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Ήταν από τη μία το θέμα της Κυριακής Γρίβα που είχαμε παίξει νωρίτερα και ένα περιπολικό που μετέφερε ένα ψυγείο. Το θέμα δεν ήταν η Βανδή, είναι αν το περιπολικό ήταν ταξί. Δεν τη χαρακτήρισα ως άνθρωπο, ούτε ως καλλιτέχνη. Μου βγήκε αυτή η έκρηξη. Σχολιάζουμε συγκεκριμένα περιστατικά, όχι ανθρώπους ως οντότητες. Καταλαβαίνω ότι στεναχωρήθηκε. Περίμενα να βγει να πει κάτι. Ότι “δεν το ήξερα, ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά”».

Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Για την πρόταση του Κώστα Τσουρού το 2023: «Πέρασα πάρα δύσκολα εκείνη την περίοδο, γιατί ήθελα να το κάνω, μου είχε μείνει και απωθημένο η τηλεόραση» παραδέχεται ο Πάνος Κατσαρίδης. «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα λίγο τον πόλεμο. Από πού και ως πού ο διευθυντής του “Παλλάς” να πάει να γίνει πανελίστας; Δέχτηκα αρκετό bullying από τον χώρο του θεάτρου».

Με τον Κώστα Τσουρό.

Τι αποκαλύπτει ο Πάνος Κατσαρίδης για τη θεατρική συνεργασία που ναυάγησε με τον Μάρκο Σεφερλή;

Για τον χαρακτηρισμό «αποτυχημένη» στην Ελίνα Παπίλα: «Δεν θα το έπαιρνα πίσω. Αυτό που είπα είναι ότι δεν έχει κάνει μια εκπομπή που να είναι επιτυχημένη. Η Ελίνα μου είναι συμπαθής. Συμμετέχει σε μια εκπομπή που δεν μου αρέσει καθόλου, που τον Γιώργο Λιάγκα τον έχει καταβρίσει. Το να λες ότι θέλεις να πάρεις συνέντευξη στον Λιάγκα… δεν θα πήγαινε ποτέ να δώσει συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα. Γιατί σοκαρίστηκε όλη η ελληνική τηλεόραση; Με ενοχλεί το πώς συμπεριφέρονται γενικώς σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχω καμία εμμονή με αυτή την κοπέλα. Δεν την είπα κακή παρουσιάστρια»

Πάνος Κατσαρίδης: «Η τηλεόραση ήταν η προσωπική μου επανάσταση»

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που του έχει δώσει η τηλεόραση; Τι του λέει ο 11χρονος γιος του όταν τον βλέπει στη μικρή οθόνη; Ο Πάνος Κατσαρίδης βάζει καλό βαθμό στον εαυτό του ως πατέρα;

Advertisement

«Δεν θα πήγαινα στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Η εκπομπή της έχει ξεκάθαρα θέμα με το “Πρωινό ΑΝΤ1”. Καταρχάς δεν θα με καλούσαν και ποτέ αλλά δεν θα αισθανόμουν και καλά να πάω.

Με τον Νίκο Συρίγο είμαστε μια χαρά, εγώ δεν έχω μαλώσει με κανέναν. Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, συμφωνούμε σε περισσότερα, έτσι κι αλλιώς με την Ελεωνόρα έχουμε συνεργαστεί στο Παλλάς, είμαστε φίλοι, όλα καλά».

«Θα δούλευα με μεγάλη χάρα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Σε πολλές εκπομπές θα ταίριαζα. Και η Καινούργιου μου είναι πολύ συμπαθής, τη θεωρώ πολύ καλή παρουσιάστρια.

Advertisement

«Με 5000 ευρώ, ναι, θα το σκεφτόμουν να πάω στο J2US. Τι να πω, ψέμματα. Μου αρέσει πολύ το J2US, είναι υπέροχο».

Γιατί δεν συνεργαζόταν σήμερα ως παραγωγός με τον Πέτρο Φιλιππίδη; Για ποια θεατρική του δουλειά είναι περισσότερο περήφανος; Τέλος, τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο του εαυτό;

Advertisement