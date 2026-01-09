Οι φήμες για το επαγγελματικό μέλλον της Τσολάκη και της Μαλέσκου.

Μπορεί ο ΑΝΤ1 να θεωρεί δεδομένη την παραμονή του Γιώργου Λιάγκα στον σταθμό, αλλά ίσως θα πρέπει να βιαστεί λίγο γιατί ο παρουσιαστής έχει ήδη βολιδοσκοπηθεί από άλλο κανάλι- αυτό λένε τουλάχιστον οι τελευταίες φήμες. Έτσι είχε πάθει το Mega το καλοκαίρι του 2013 όταν τον «έκλεψε» μαζί με τη Φαίη Σκορδά ο ΑΝΤ1 με τα συμβόλαια να φτάνουν με συνοπτικές διαδικασίες στο σπίτι τους στην Τήνο.

Έντονη επίπληξη λέγεται ότι δέχτηκε η Ιωάννα Μαλέσκου από τη διοίκηση του Open μετά τις τελευταίες δηλώσεις της στις οποίες, εμμέσως πλην σαφώς, απαξίωνε τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Οι φήμες εδώ λένε πάντως πως στο πρόσφατο ταξίδι της στην Κρήτη με την κόρη της, η λαμπερή παρουσιάστρια έκανε και μια επίσκεψη από την παλιά επαγγελματική της στέγη…

Αντιθέτως, η αγκαλιά του Open φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή για την Ελένη Τσολάκη, όχι φυσικά γι’ αυτή τη σεζόν αλλά για την επόμενη καθώς στέλεχος που του οποίου ο λόγος «περνάει» πολύ στην ιδιοκτησία, θεωρεί ότι είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με τον τομέα της ψυχαγωγίας του καναλιού.

Ο Γιώργος Λιάγκας με την Ελένη Τσολάκη το φθινόπωρο του 2019.

Εξάλλου η 39χρονη παρουσιάστρια είχε δεχτεί πρόταση από το κανάλι, που τελικά δεν έπρεπε να την αφήσει να φύγει, αλλά όταν της έγινε, ήταν πλέον αργά γιατί είχε δώσει τα χέρια με τον διευθυντή προγράμματος του ΑΝΤ1. Πάντως η Ελένη είναι και ένα πρόσωπο που παραμένει στις προτεραιότητες του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος μόλις επέστρεψε από το εξωτερικό όπου βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους.

Οι τελευταίες φήμες για το J2US

Έχοντας μόλις ολοκληρωθεί η μετακόμιση της Barking Well δίπλα ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του Open στο Κορωπί, από τη Δευτέρα θα λειτουργούν στο φουλ οι μηχανές του J2US καθώς στόχος όλων είναι το πολυδάπανο show να έχει βγει στον αέρα μέχρι το πρώτο Σάββατο του Φεβρουαρίου από το Open.

Ο Νίκος Κοκλώνης στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σε αντίθεση με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα επιστρέψει η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή του J2US, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί ως ενδεχόμενο. Το ίδιο ισχύει και για τον Φωκά Ευαγγελινό, ένα πρόσωπο που επίσης έχει συνδεθεί με την εικόνα του μουσικού show.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη Δέσποινα Βανδή.

Σε λίγες μέρες εξάλλου ξεκινάει γυρίσματα άλλη μια φιλόδοξη συμπαραγωγή του Open με την Barking Well, «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, που ανυπομονεί να μπει στα παπούτσια του νέου της ρόλου-πρόκληση.