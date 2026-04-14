Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά που εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση σε πλατεία στο Αργοστόλι τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ λίγο μετά εξέπνευσε σε νοσοκομείο του νησιού.

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και τη βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο μάρμαρο», λέει συντετριμμένος, δηλώνοντας ότι δεν ξέρει τι συνέβη στην κόρη του κατά την τελευταία – όπως αποδείχθηκε – νύχτα της ζωής της.

Advertisement

Advertisement

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα», συνεχίζει και περιγράφει πώς τον ενημέρωσαν ότι το παιδί του δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή: «Αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου».

«Οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο»

Όπως λέει ο πατέρας της άτυχης κοπέλας είχε κακό προαίσθημα το βράδυ εκείνο:

«Της λέω “πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο”», αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει με πόνο ψυχής να λέει: «Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη».

Προφητικό αποδείχθηκε και ένα από τα τελευταία μηνύματα της μητέρας της 19χρονης. Έγραφε στη Μυρτώ πως χωρίς εκείνη δεν έχει νόημα η δική της ζωή.

«Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ»

Από την πλευρά της, η μητέρα της κοπέλας περιγράφει την τελευταία επικοινωνία που είχε με την κόρη της:

Advertisement

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου”, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε.

Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει”, λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”.

Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο.

Advertisement

Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “‘Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις έξω από κατάστημα εστίασης

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς η κοπέλα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Advertisement

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη είπαν ότι δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.

Advertisement