Ακόμα και το αργυρό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών είχε πάρει ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης, στην Κεφαλονιά.

Ο σήμερα 26χρονος, κατηγορούμενος για “έκθεση”, είχε ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Παγκόσμιο Παίδων το 2017.

Advertisement

Advertisement

Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι εκείνος, τον οποίο έχει απαθανατίσει κάμερα ξενοδοχείου στο Αργοστόλι να μεταφέρει τη 19χρονη τα ξημερώματα τής Τρίτης, λίγη ώρα πριν εκείνη εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μαζί του ένας 22χρονος από την Αλβανία και ένας 23χρονος Κεφαλονίτης, οι οποίοι τον συνόδευαν.

Το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθη και ο τρίτος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν υποστηρίξει οι συλληφθέντες στους αστυνομικούς, η 19χρονη είχε κάνει την κράτηση για το μικρό ξενοδοχείο, όπου συναντήθηκε με τους τρεις άνδρες και όλοι μαζί έκαναν χρήση κοκαΐνης, με την οποία τους προμήθευσε ο 26χρονος πρώην αθλητής. Κάποια στιγμή η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και -όπως είπαν- τρομοκρατήθηκαν και αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην πλατεία.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής και ο 22χρονος από την Αλβανία εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές με τους δικηγόρους τους και ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους για το αδίκημα τής “έκθεσης”. Αργότερα συνελήφθη και ο τρίτος.

Η 19χρονη δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, αλλά περισσότερα στοιχεία αναμένεται να αντλήσουν οι αρχές από τη νεκροτομή στη σορό της και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ένας από τους εμπλεκόμενους έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών.