Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά συνεχίζονται. Η οικογένεια της 19χρονης αναζητά απαντήσεις μετά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία έδειξαν ότι η νεαρή είχε καταναλώσει πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτά, όπως υποστηρίζουν οι γονείς.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν σε βάθος την υπόθεση, διερευνώντας το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών καταγράφουν υψηλές συγκεντρώσεις κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ και δεν συμβαδίζουν με τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της Μυρτούς.

Όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική εκπομπή του Ertnews, «αυτό που θέλει να μάθει η οικογένεια κι όλη η ελληνική κοινωνία, είναι ποιος έφερε σ’ αυτή την κατάσταση τη Μυρτώ. Το λέει μετ’ επιτάσεως η οικογένειά της, αλλά κι όσοι τη γνώριζαν, ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη θέλησή της η Μυρτώ. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε τα τελευταία λεπτά».

Στη συνέχεια, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «λάβαμε πριν από δύο μέρες τις τοξικολογικές εξετάσεις, κι αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι ότι υπήρχε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της. Κάτι που καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση εκείνες τις ώρες. Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης κι αλκοόλ».

Παράλληλα σημείωσε πως «δεν έχει συμπεριληφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων στη δικογραφία». Αναφερόμενος στις συνομιλίες που φέρεται να αντάλλαξε η 19χρονη εκείνο το βράδυ, καθώς και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, εξήγησε ότι «δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα, γιατί τα κινητά είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν έχει πάει τίποτα στη δικογραφία από το περιεχόμενό τους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στοιχείων όσο προχωρά η έρευνα.

Σύμφωνα με τον Δρακουλόγκωνα, η οικογένεια ζητά να εξεταστεί «ποιος την οδήγησε εκεί, και τι έγινε τις τελευταίες ημέρες κι ώρες πριν από τον θάνατό της». Όπως πρόσθεσε, η Μυρτώ «δεν έπινε καν αλκοόλ. Μια βόλτα αν κάνατε στα μαγαζιά της περιοχής, θα σας έλεγαν όλοι ότι έπινε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο θάνατος της 19χρονης «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις για δύο μείζονα θέματα». «Πρώτον, το δίκτυο ναρκωτικών, που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ έχει παραγίνει», ανέφερε.

«Δεύτερον, αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών εδώ στο νησί. Δεν γνωρίζουμε την έκτασή του, και πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν ισχύει κι αν έχει επεκταθεί», συμπλήρωσε.