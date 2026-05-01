Τα 41 της χρόνια συμπληρώνει αυτή την Πρωτομαγιά η Κατερίνα Καινούργιου αλλά αυτά τα γενέθλια θα είναι πολύ διαφορετικά για την ίδια, αφού είναι τα πρώτα που θα έχει αγκαλιά την κόρη της. Γι’ αυτόν κιόλας τον λόγο δεν θα κάνει κάποιο κάλεσμα για τους φίλους της, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια, αλλά θα τα περάσει μόνο με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Εξάλλου, όπως η περισσότερες νέες μαμάδες, έτσι και η Κατερίνα Καινούργιου δεν θέλει να αποχωρίζεται τη μικρή, που θα πάρει το όνομα Ξένια, με τη βάφτισή της, εκτός απρόπτου να πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο.

Την περασμένη εβδομάδα εξάλλου η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν την πρώτη έξοδο με την κόρη τους στη Βουλιαγμένη, τρεις μέρες αφότου η μπέμπα τους είχε πάρει τη «μισή ευχή». Μάλιστα όσοι έχουν δει από κοντά την παρουσιάστρια λένε πως έχει ήδη χάσει τα περισσότερα κιλά της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με τους φίλους του ζευγαριού, που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αλλά σκοπεύει να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, ο Παναγιώτης καταφέρνει να συγκινεί καθημερινά τη Κατερίνα Καινούργιου, καθώς, από την πρώτη μέρα που γύρισαν στο σπίτι από το μαιευτήριο, επιδιώκει ο ίδιος με κάθε ευκαιρία να τη βοηθάει με το μωρό. «Η σχέση τους είναι καλύτερη από ποτέ, το μωρό τους έχει φέρει ακόμα πιο κοντά» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον τους.

O Παναγιώτης Κουτσουμπής με την κόρη του στο σπίτι της οικογένειας στο Κολωνάκι.

Κατερίνα Καινούργιου: Κλείνει τη σεζόν με πρωτιά

Εκτός από τις ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Καινούργιου έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενη και με το αποτέλεσμα της δουλειάς της αφού η «Super Κατερίνα» έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο δυναμικό -αλλά και το γυναικείο- κοινό, δύο μήνες πριν από το κλείσιμο της σεζόν που ολοκληρώνεται τυπικά την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου.

Όπως όλα δείχνουν αμέσως μετά το φινάλε της σεζόν, η παρουσιάστρια θα περάσει μαζί με την κόρη της όλο το καλοκαίρι στην εξοχική της κατοικία στην Πάρο, αφού εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την καλοκαιρινή σεζόν.