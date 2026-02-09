Τα τρία του χρόνια συμπλήρωσε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία στις 7 Φεβρουαρίου και οι διάσημοι γονείς του είχαν οργανώσει για εκείνον ένα εντυπωσιακό πάρτι με θέμα τον αγαπημένους του σούπερ-ήρωες.

«Happy birthday my superhero» έγραψε η ίδια στο instagram της το μεσημέρι της Δευτέρας. «Ευχαριστώ πολυ όλους αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τόσο ξεχωριστή αυτή την ημέρα». Ανάμεσα στους καλεσμένους της ήταν ο κουμπάρος της Παντελής Τουτουνζής με τον σύζυγό του, Νάσο και τα δύο τους παιδιά, τον Αχιλλέα και την Αριάνδη, αλλά και ο νονός του μικρού Ερμή, Πέτρος Τσαπαρδώνης.

Η Ελένη Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους Ερμή.

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τον Ερμή

«Ο γιος μου έχει ξεκινήσει να μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο» είχε δηλώσει το φθινόπωρο η Ελένη Φουρέιρα για τον μοναχογιό της. «Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι. Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σε αγαπώ μαμά”. Η πρώτη λέξη που είπε ήταν η λέξη “μπαμπάς” και μετά από καιρό είπε και “μαμά”».

«Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες», πρόσθεσε.

Αυτή την περίοδο η Ελένη Φουρέιρα εμφανίζεται κάθε Σάββατο στο Lohan club ενώ πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το χορευτικό remix της αγγλόφωνης επιτυχίας της, Truth or dare.