Τα 40ά της γενέθλια γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου στο Nasioutzik Mansion, η σύζυγος του εφοπλιστή Κρίτωνα Λεντούδη, Τερέζα Μιχαλοπούλου Λεντούδη, με ένα θεματικό πάρτι με έμπνευση τον «Μεγάλο Γκάτσμπι» και τη δεκαετία του ’20.

Οι προετοιμασίες για το συγκεκριμένο πάρτι που συγκέντρωσε πολλούς ανθρώπους από τον χώρο της ναυτιλίας και τον επιχειρήσεων, είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες, με ειδικές κατασκευές αλλά και καλλιτέχνες που ήρθαν από το εξωτερικό μόνο για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Advertisement

Advertisement

Η εορτάζουσα, Τερέζα Λεντούδη, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας της, πήρε τον μικρόφωνο και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, ο οποίος την πλησίασε και τη φίλησε με τους 500, περίπου, καλεσμένους του πάρτι να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με δημιουργία Rabanne και η Ιωάννα Σρόιτερ με Vrettos Vrettakos.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με φόρεμα Celia Kritharioti με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη, με custom made τουαλέτα Denise Eleftheriou

Τρυφερό στιγμιότυπο ανάμεσα στον Αντώνη και την Ιωάννα Σρόιτερ.

Η Όλγα Λαφαζάνη.

H fashion influencer, Χρυσιάνα Ανδριοπούλου (με δημιουργία Efi Papaioannou) με τη σχεδιάστρια Κατερίνα Κόρρου.

Η Τερέζα Μιχαλοπούλου είχε παντρευτεί το 2013 στο Μόντε Κάρλο τον επιχειρηματία Χρήστο Κοπελούζο, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά. Η σχέση της με τον Κρίτωνα Λεντούδη ξεκίνησε το 2019 και θεωρούνται ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια στους κοσμικούς κύκλους, παρά το γεγονός ότι και οι δυο τους επιθυμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ.