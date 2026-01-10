Τρυφερές στιγμές με τον γιο της μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, αποκαλύπτοντας μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στα social media πώς κύλησε για εκείνη ο περασμένος Δεκέμβριος.

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, στα οποία τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Ερμή. Παράλληλα, σε άλλα καρέ εμφανίζεται με διαφορετικά χτενίσματα, τόσο σε χαλαρές στιγμές της καθημερινότητάς της όσο και πάνω στη σκηνή.

Τη φωτογραφική αυτή ανάρτηση συνόδευσε με τη λιτή λεζάντα: «Δεκέμβριος…».