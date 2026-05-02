Ο Στέλιος Κουδουνάρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και θυμήθηκε ιστορίες που συνδυάζουν μόδα, τηλεόραση, showbiz και αρκετό παρασκήνιο. Από την πρώτη του συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα μέχρι την Ιωάννα Τούνη στο «My Style Rocks», ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε με χιούμορ αλλά και με σαφήνεια για το πώς βλέπει τη δουλειά του και τα όρια στον χώρο της δημοσιότητας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στην Ελένη Φουρέιρα, αποκαλύπτοντας πως η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2008, με μια συνεργασία που είχε ένταση αλλά και συνέχεια. Όπως είπε, για την πρώτη της σόλο εμφάνιση στα Mad Awards είχε δημιουργήσει ένα μπλε κορμάκι με μια εντυπωσιακή ουρά, η οποία τελικά δεν φορέθηκε. Η ουρά, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αρχικά μήκος 20 μέτρων και στη συνέχεια μειώθηκε για να γίνει πιο πρακτική, όμως η αστάθεια της σκάλας λίγο πριν την εμφάνιση οδήγησε τη Φουρέιρα να βγει μόνο με το κορμάκι.

Ο Κουδουνάρης παραδέχθηκε πως τότε απογοητεύτηκε έντονα, καθώς περίμενε να δει ολοκληρωμένο το look που είχε σχεδιάσει. Με την απόσταση του χρόνου, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εμφάνιση λειτούργησε όπως έπρεπε και έμεινε στη μνήμη του κοινού.

Στη συνέχεια μίλησε για την Ιωάννα Τούνη και τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks». Όπως είπε, στην αρχή δεν την είχε ξεχωρίσει στιλιστικά και μάλιστα τις πρώτες εβδομάδες θεωρούσε ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει. Στην πορεία, όμως, είδε την προσωπικότητά της να ξεδιπλώνεται και κατάλαβε, όπως ανέφερε, ότι είχε «άστρο».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του σε τραγουδίστρια που, όπως είπε, του ζήτησε ρούχο χωρίς πληρωμή, προσφέροντας ως αντάλλαγμα προβολή μέσω Instagram stories. Ο σχεδιαστής απάντησε, όπως περιέγραψε, με το παράδειγμα ότι και εκείνος θα μπορούσε να τη φωνάξει να τραγουδήσει στα γενέθλιά του χωρίς αμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να υπογραμμίσει πως κάθε επαγγελματική δουλειά πρέπει να πληρώνεται.

Η συνέντευξη του Στέλιου Κουδουνάρη έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά συχνά τον χώρο της μόδας και της showbiz: τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημοσιότητα, τη συνεργασία και την επαγγελματική αμοιβή.

Λίγα λόγια για τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ο Στέλιος Κουδουνάρης είναι Κύπριος σχεδιαστής μόδας, γεννημένος το 1981, που ζει και δημιουργεί στην Αθήνα. Μεγάλωσε μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση μόδας, σπούδασε σχέδιο μόδας και κατασκευή ενδυμάτων και στη συνέχεια εργάστηκε ως σχεδιαστής και στυλίστας.

Το προσωπικό του brand έχει συνδεθεί με τη σύγχρονη ελληνική μόδα, τις δυναμικές γραμμές, τα ιδιαίτερα πατρόν και τις εμφανίσεις γνωστών προσώπων της ελληνικής showbiz. Μέσα από το «My Style Rocks», έγινε ευρύτερα αναγνωρίσιμος στο τηλεοπτικό κοινό, διατηρώντας το προφίλ ενός δημιουργού που μιλά ανοιχτά για αισθητική, επαγγελματισμό και σεβασμό στη δουλειά του.