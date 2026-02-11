Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στο podcast των «Rainbow Mermaids» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε όλα τα αρνητικά σχόλια που δέχεται καθημερινά για το ντύσιμό της, ειδικά μετά τον ερχομό του γιου της.

Για την εγκατάσταση στην Ελλάδα, αποκάλυψε πως της έκαναν εντύπωση τα ασανσέρ, μιας και στην Αλβανία δεν είχε δει, αλλά και το ψωμί του φούρνου, μιας και στην πατρίδα της έτρωγε πάντα ψωμί από τα χέρια της μητέρα της.

«Όταν μπήκα σε ασανσέρ μου φάνηκε φοβερό, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως και ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση. Εμείς εκεί φτιάχναμε μόνοι μας το ψωμί. Το έφτιαχνε η μαμά μου. Οπότε εμπορίου ψωμί ή από φούρνο ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου. Είχα συνηθίσει να τρώω το ίδιο ψωμί και όταν μας έδωσαν το φυτικό βούτυρο, εκτός από το αγελαδινό που τρώγαμε εκεί, με το ψωμί που ήταν λίγο πιο κίτρινο, όταν το έφαγα είπα “Τι είναι αυτό; Ουάου”. Περνάνε τα χρόνια και λέω “ρε μαμά πού είναι αυτός ο φούρνος που τρώγαμε το ψωμί;” και μου λέει “είναι το ίδιο ψωμί που τρως τόσα χρόνια”», είπε αρχικά συμπληρώνοντας πως πριν γίνει τραγουδίστρια, ήταν σερβιτόρα ή μοίραζε φυλλάδια για να μην επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά της.

Σχετικά με τον Αλμπέρτο Μποτία, διευκρίνισε πως είχαν σχέση από απόσταση περίπου 5 χρόνια αλλά όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, γύρισε στην Ελλάδα.

«Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω “για πάντα” γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα», κατέληξε.