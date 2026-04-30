Με ένα αμφιλεγόμενο μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας προκαλεί αντιδράσεις, συνδυάζοντας προσωπικές αποκαλύψεις για την καταγωγή του με προκλητικές τοποθετήσεις για άλλες χώρες.

Ο Muhoozi Kainerugaba, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον αλλά και αντιδράσεις με πρόσφατη ανάρτησή του, στην οποία ισχυρίζεται ότι τεστ DNA έδειξε πως είναι κατά 14% Έλληνας. Στην ίδια δήλωση ανέφερε πως «πάντα ήξερε» ότι έχει συγγένεια με τον Alexander the Great, ενώ εξέφρασε και την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Ελλάδα, σχολιάζοντας με χιούμορ το ενδεχόμενο ανάγκης για βίζα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το ίδιο τεστ έδειξε επίσης καταγωγή 19% από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία, ενώ για τα υπόλοιπα ποσοστά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αποτελούν «κρατικό μυστικό». Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συχνά προκαλεί αντιπαραθέσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρές είναι και οι τοποθετήσεις του απέναντι στην Τουρκία, με προσβλητικά και επιθετικά σχόλια που έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Kainerugaba, γιος του προέδρου Yoweri Museveni, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του το 2024, συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή κοινή γνώμη όχι μόνο για τον θεσμικό του ρόλο αλλά και για το ύφος των δημόσιων παρεμβάσεών του.