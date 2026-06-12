Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέλεξε να αναδείξει τη μητρότητα και τον θηλασμό μέσα από τη νέα της φωτογράφιση για το εξώφυλλο του New York Magazine. Το γνωστό μοντέλο, που πρόσφατα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον Ρομέν Γαβρά, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό με ένα concept αφιερωμένο στη σχέση μητέρας και παιδιού.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε backstage στιγμές από τη φωτογράφιση, δίνοντας στους θαυμαστές της μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα. Φορώντας ένα εφαρμοστό μαύρο δερμάτινο παντελόνι και ασορτί σακάκι, το οποίο άφηνε μέρος του μπούστου της ακάλυπτο, πόζαρε κρατώντας μια κούκλα-μωρό, συμβολίζοντας τη μητρική εμπειρία.

Advertisement

Advertisement

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισε και ένα προσωπικό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, που απέκτησε πριν από πέντε χρόνια, συνδέοντας τη φωτογράφιση με τη δική της πορεία ως μητέρα.