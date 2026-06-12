Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το λινό αποτελεί το κατεξοχήν ύφασμα του καλοκαιριού χάρη στην ελαφριά, απαλή και διαπνέουσα υφή του. Χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε ενδύματα όσο και σε είδη οικιακής χρήσης, όπως σεντόνια, μαξιλάρια και τραπεζομάντιλα. Παρότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για την άνεση που προσφέρει κατά τους ζεστούς μήνες, η σωστή φροντίδα και πλύση του είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ποιότητάς του όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του το Realsimple. Σύμφωνα με τον ειδικό ΄Αντονι “Σάλι” Σάλιβαν της OxiClean, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι οι ίνες του λινού είναι πιο ευαίσθητες απ’ όσο φαίνονται.

Η χρήση επιθετικών προγραμμάτων πλύσης ή ακατάλληλων μεθόδων στεγνώματος μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση, ξεθώριασμα, σκλήρυνση του υφάσματος ή ακόμη και αποδυνάμωση των ινών με την πάροδο του χρόνου.

Advertisement

Advertisement

Παρά τη σχετική ευαισθησία του, το λινό δεν απαιτεί ιδιαίτερα περίπλοκη φροντίδα. Αντιθέτως, με μερικές απλές συνήθειες μπορεί να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια. Ο ίδιος επισημαίνει ότι το λινό ανταμείβει την προσεκτική φροντίδα, καθώς με τον χρόνο γίνεται πιο μαλακό και πιο άνετο στη χρήση. Για το πλύσιμό του αρκεί συνήθως ένα ήπιο απορρυπαντικό, ενώ είναι χρήσιμο να υπάρχει και κάποιο προϊόν αφαίρεσης λεκέδων για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων. Τα περισσότερα λινά είδη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα, αν και ορισμένα πιο λεπτεπίλεπτα κομμάτια ενδέχεται να χρειάζονται πλύσιμο στο χέρι.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του λινού είναι ότι δεν απαιτεί πλύσιμο μετά από κάθε χρήση. Επειδή είναι φυσικά διαπνέον και απορροφά αποτελεσματικά την υγρασία, παραμένει φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η υπερβολικά συχνή πλύση μπορεί να φθείρει γρηγορότερα τις ίνες του, γι’ αυτό συνιστάται ο καθαρισμός των λεκέδων τοπικά και ο αερισμός των ρούχων ανάμεσα στις χρήσεις. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους. Ρούχα όπως παντελόνια, φορέματα και σακάκια μπορούν συνήθως να φορεθούν αρκετές φορές πριν χρειαστούν πλύσιμο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου. Αντίστοιχα, οικιακά λινά είδη, όπως καλύμματα ή τραπεζομάντιλα, μπορούν συχνά να καθαρίζονται τοπικά μέχρι να έρθει η ώρα για γενικό πλύσιμο.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλύνουμε λινά;

Για τη διατήρηση της εμφάνισης του λινού, η άμεση αντιμετώπιση των λεκέδων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ταμπονάροντας το σημείο αντί να το τρίβουμε, ώστε να μην εισχωρήσουν βαθύτερα στις ίνες. Η χρήση ειδικού προϊόντος προεπεξεργασίας πριν από το πλύσιμο μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά.

Κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο συνιστάται η χρήση κρύου ή χλιαρού νερού και προγράμματος για ευαίσθητα υφάσματα. Η υψηλή θερμοκρασία αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες συρρίκνωσης και φθοράς του λινού. Επιπλέον, καλό είναι να πλένονται μαζί υφάσματα παρόμοιων χρωμάτων, χωρίς να υπερφορτώνεται ο κάδος, ώστε τα ρούχα να κινούνται ελεύθερα. Το γύρισμα των ρούχων από την ανάποδη πλευρά συμβάλλει στη διατήρηση του χρώματος και στη μείωση της επιφανειακής φθοράς.

Τέλος, η φυσική ξήρανση θεωρείται η καλύτερη επιλογή για το λινό, καθώς προστατεύει τις ίνες και περιορίζει τη συρρίκνωση. Αν χρησιμοποιηθεί στεγνωτήριο, θα πρέπει να επιλεγεί χαμηλή θερμοκρασία και το ύφασμα να αφαιρεθεί όσο είναι ακόμη ελαφρώς νωπό. Το λινό τσαλακώνεται φυσικά, ωστόσο ένα ελαφρύ σιδέρωμα ή ατμός όσο παραμένει νωπό αρκεί για να αποκαταστήσει την εμφάνισή του. Με τη σωστή φροντίδα, το λινό παραμένει όμορφο, άνετο και ανθεκτικό για πολλά χρόνια.

Και κάτι ακόμα: Πόση ώρα είναι «ασφαλές» να μείνουν τα ρούχα στο πλυντήριο

Οι ειδικοί σε άρθρο του goodhousekeeping.com λένε ότι τα ρούχα μπορούν να μείνουν περίπου 8 έως 12 ώρες μέσα στο πλυντήριο πριν ξεκινήσει να σχηματίζεται μούχλα ή δυσάρεστη μυρωδιά. Αυτό σημαίνει ότι αν τα θυμηθούμε εντός αυτής της χρονικής περιόδου, συνήθως δε χρειάζεται απαραίτητα επαναπλύσιμο, αρκεί να τα μεταφέρουμε στο στεγνωτήριο ή να τα ανανεώσουμε με έναν σύντομο κύκλο ξέβγαλμα‑στύψιμο.

Αν τα ρούχα έχουν μείνει περισσότερες από 12 ώρες βρεγμένα, η πιθανότητα να χρειαστεί επαναπλύσιμο αυξάνεται σημαντικά.

Με πληροφορίες από: Realsimple.com , goodhousekeeping.com