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Τα γεμάτα, φυσικά φρύδια εξακολουθούν να θεωρούνται μια από τα μεγαλύτερες τάσεις ομορφιάς. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που πολλοί από εμάς αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα αν έχουν αραιώσει λόγω υπερβολικής χρήσης από τσιμπιδάκι, λόγω ηλικίας ή άλλων παραγόντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Healthline, η επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από πολλά δημοφιλή «κόλπα» είναι περιορισμένη και οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχουν απαραίτητα θαυματουργές λύσεις.

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Τι μπορεί όμως πραγματικά να βοηθήσει τα φρύδια να δείχνουν πιο πυκνά

Έλαια που ενυδατώνουν την τρίχα

Σύμφωνα με το Cleveland Clinic το λάδι καρύδας, το έλαιο τεϊόδεντρου και το ελαιόλαδο συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς φυσικές λύσεις για τα φρύδια. Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις ότι διεγείρουν άμεσα την ανάπτυξη νέων τριχών, φαίνεται ότι μπορούν να ενυδατώσουν την υπάρχουσα τρίχα και να την κάνουν να δείχνει πιο υγιής και πυκνή.

Λιγότερο τσιμπιδάκι, περισσότερη υπομονή

Οι δερματολόγοι συμφωνούν ότι η υπερβολική αποτρίχωση αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες αραίωσης των φρυδιών. Το healthline.com επισημαίνει ότι αν τα θυλάκια δεν έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη, η ανάπτυξη μπορεί να επανέλθει σταδιακά μετά από μερικούς μήνες.

Η πιο αποτελεσματική στρατηγική συχνά είναι να σταματήσουμε να αφαιρούμε τρίχες για αρκετές εβδομάδες, ώστε να δοθεί χρόνος στα φρύδια να ανακάμψουν φυσικά.

Το στρες μπορεί να επηρεάζει και τα φρύδια μας

Όπως συμβαίνει και με τα μαλλιά, το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο ανάπτυξης των τριχών. Σύμφωνα με το Harvard Health , έρευνες έχουν δείξει ότι οι ορμόνες του στρες ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία των τριχοθυλακίων, οδηγώντας σε αυξημένη τριχόπτωση.

Η διαχείριση του στρες μέσω άσκησης, διαλογισμού ή άλλων τεχνικών χαλάρωσης μπορεί να βοηθήσει στη συνολική υγεία των μαλλιών και των φρυδιών.

Μπορεί το μασάζ να κάνει διαφορά;

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι ένα απαλό μασάζ στην περιοχή των φρυδιών μπορεί να ενισχύσει την τοπική κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα είναι περιορισμένα και δεν αποδεικνύουν ότι το μασάζ από μόνο του οδηγεί σε ανάπτυξη νέων τριχών.

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Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια πρακτική χαμηλού κινδύνου, αρκεί να γίνεται χωρίς έντονη τριβή που θα μπορούσε να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τι λέει η επιστήμη για τα πιο αποτελεσματικά μέσα

Η πιο τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή που έχει μελετηθεί για ορισμένες περιπτώσεις αραίωσης των φρυδιών είναι η βηματοπρόστη (bimatoprost), ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη των βλεφαρίδων. Το National Library of Medicine αναφέρει ότι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλει και στην ανάπτυξη των φρυδιών, αν και δεν έχει εγκριθεί ειδικά για αυτή τη χρήση.

Σε περιπτώσεις σημαντικής απώλειας τριχών, οι δερματολόγοι μπορεί να προτείνουν πιο εξειδικευμένες λύσεις, όπως μεταμόσχευση φρυδιών ή microblading.

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Αν παρατηρήσουμε ξαφνική αραίωση ή κενά στα φρύδια, καλό είναι να μην το αγνοήσουμε. Η απώλεια τριχών μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα του θυρεοειδούς, διατροφικές ελλείψεις, έκζεμα, αλωπεκία ή άλλες παθήσεις που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Το συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ότι κάποιο φυσικό έλαιο μπορεί να κάνει τα φρύδια μας να μεγαλώσουν θεαματικά. Αυτό που φαίνεται να βοηθά περισσότερο είναι η αποφυγή της υπερβολικής αποτρίχωσης, η σωστή φροντίδα της περιοχής, η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων υγείας και, όπου χρειάζεται, η συμβουλή ενός δερματολόγου.

Άλλωστε, όταν πρόκειται για την ανάπτυξη των τριχών, η υπομονή εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό «συστατικό».

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Με πληροφορίες από Healthline, Cleveland Clinic , Harvard Health, National Library of Medicine