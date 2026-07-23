Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν πεπτική δυσφορία λόγω της αφυδάτωσης, των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και της συνολικής καταπόνησης του οργανισμού.

Η επαρκής ενυδάτωση με νερό και η κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του εντέρου.

Η κατανάλωση ελαφριών γευμάτων πλούσιων σε φυτικές ίνες υποστηρίζει το μικροβίωμα του εντέρου, ενώ η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ περιορίζει τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Σε περιπτώσεις έντονης σωματικής δραστηριότητας, η πρόσληψη ηλεκτρολυτών μέσω της διατροφής μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την αντοχή του οργανισμού στις δύσκολες συνθήκες του καύσωνα.

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Όταν η θερμοκρασία έχει πλέον ανέβει, δεν είναι μόνο η εξάντληση, η έντονη εφίδρωση και η δυσκολία στον ύπνο που μπορεί να μας ταλαιπωρούν. Για αρκετούς από εμάς, οι πολύ ζεστές ημέρες συνοδεύονται από φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, βαρυστομαχιά και γενικότερη πεπτική δυσφορία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αφυδάτωση, οι αλλαγές στη διατροφή και η συνολική καταπόνηση του οργανισμού από τη ζέστη μπορεί να επηρεάζουν και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Η σχέση ανάμεσα στη ζέστη και το μικροβίωμα του εντέρου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως στους ανθρώπους. Ωστόσο, η θερμική καταπόνηση έχει μελετηθεί σε σχέση με αλλαγές στη λειτουργία του εντερικού φραγμού και την αυξημένη διαπερατότητα του εντέρου, ενώ οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπινους πληθυσμούς.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα αλλάζουμε συχνά τις συνήθειές μας: καταναλώνουμε περισσότερο αλκοόλ και αναψυκτικά, τρώμε πιο βαριά γεύματα και μπορεί να παραμελούμε τη συστηματική ενυδάτωση. Έτσι, η πεπτική δυσφορία πιθανότατα δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό της ζέστης, της αφυδάτωσης και των αλλαγών στον τρόπο ζωής μας.

Το νερό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα

Η αφυδάτωση μπορεί να δυσκολέψει τη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ό Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πώς ο οργανισμός μας χάνει περισσότερα υγρά από όσα αναπληρώνουμε, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως δίψα, ξηροστομία, πονοκέφαλος και ζάλη, ενώ η απώλεια υγρών μπορεί να επιβαρύνει και τη λειτουργία του εντέρου.

Γι’ αυτό, τις ζεστές ημέρες είναι προτιμότερο να πίνουμε νερό τακτικά μέσα στην ημέρα, αντί να περιμένουμε να διψάσουμε έντονα. Το NHS παράλληλα σημειώνει ότι τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το καρπούζι, το αγγούρι, η ντομάτα, οι φράουλες και τα πορτοκάλια, μπορούν να συμβάλουν στη συνολική πρόσληψη υγρών.

Πότε μπορεί να χρειαστούμε ηλεκτρολύτες

Για τους περισσότερους ανθρώπους που περνούν μια ζεστή ημέρα στο σπίτι ή στο γραφείο, το νερό είναι συνήθως αρκετό. Αν όμως γυμναζόμαστε έντονα, εργαζόμαστε σε εξωτερικό χώρο ή ιδρώνουμε για πολλές ώρες, μπορεί να χάσουμε μαζί με τα υγρά και ηλεκτρολύτες.

Σύμφωνα με το The Independent σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας τροφές που περιέχουν φυσικά ηλεκτρολύτες, όπως μπανάνες, γιαούρτι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η ανάγκη για επιπλέον αναπλήρωση εξαρτάται από το πόσο ιδρώνουμε και τη διάρκεια της έκθεσης στη ζέστη.

Πιο ελαφριά γεύματα, χωρίς να ξεχνάμε τις φυτικές ίνες

Η μειωμένη όρεξη στη ζέστη είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, το να αντικαθιστούμε συστηματικά τα γεύματά μας με πρόχειρες επιλογές ή να τρώμε πολύ λιγότερο μπορεί να σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε αρκετές φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

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Μπορούμε να προτιμήσουμε μικρότερα και πιο ελαφριά γεύματα, όπως σαλάτες με κοτόπουλο, ψάρι ή όσπρια, γιαούρτι με φρούτα ή ένα σάντουιτς ολικής άλεσης με λαχανικά και μια πηγή πρωτεΐνης.

Οι φυτικές ίνες, που βρίσκουμε σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και προϊόντα ολικής άλεσης, αποτελούν σημαντικό μέρος μιας διατροφής που υποστηρίζει το μικροβίωμα. Σύγχρονη ανασκόπηση στο Nature Reviews Microbiology επισημαίνει ότι οι φυτικές ίνες μεταβολίζονται από το μικροβίωμα και μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση και τη λειτουργία της μικροβιακής κοινότητας του εντέρου.

Αν έχουμε την τάση να φουσκώνουμε, μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να τρώμε πιο αργά, να μασάμε καλά και να αποφεύγουμε τα πολύ μεγάλα και βαριά γεύματα, ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

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Με μέτρο το αλκοόλ

Ένα παγωμένο ποτό ή κοκτέιλ μπορεί να μοιάζει ιδανικό σε μια ζεστή ημέρα, όμως το αλκοόλ μπορεί να συμβάλει στην απώλεια υγρών και να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Το NHS σημειώνει αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν βρισκόμαστε για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες ή ιδρώνουμε περισσότερο από το συνηθισμένο.

Έτσι, όταν καταναλώνουμε αλκοόλ, είναι καλό να εναλλάσσουμε τα ποτά μας με νερό και να αποφεύγουμε την υπερβολή. Η απλή αυτή συνήθεια μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε καλύτερα ενυδατωμένοι και να μειώσουμε την επιβάρυνση του οργανισμού μας στη ζέστη.

Τελικά, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη θερμοκρασία έξω από το σπίτι μας, μπορούμε όμως να κάνουμε μερικές μικρές αλλαγές. Συστηματική ενυδάτωση, πιο ελαφριά και ισορροπημένα γεύματα, αρκετές φυτικές ίνες και μέτρο στο αλκοόλ μπορούν να βοηθήσουν το πεπτικό μας σύστημα να ανταποκριθεί καλύτερα στις δύσκολες ημέρες του καύσωνα.

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Με πληροφορίες από Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας , NHS, The Independent, Nature Reviews Microbiology