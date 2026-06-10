Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Nέα προκαταρκτική επιστημονική έρευνα υποδεικνύει ότι ο συνδυασμός αυξημένου στρες και κατανάλωσης μεγάλου μέρους της ημερήσιας τροφής αργά το βράδυ ενδέχεται να συνδέεται με προβλήματα στη λειτουργία του εντέρου σύμφωνα με άρθρο του cnn.com. Συγκεκριμένα,τα άτομα που βρίσκονταν υπό έντονο στρες και κατανάλωναν πάνω από το 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ. είχαν έως και 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν μη φυσιολογικές κενώσεις, όπως δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Η μελέτη παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο γαστρεντερολογίας, χωρίς ακόμη να έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ή να έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό. Επιπλέον, πρόκειται για παρατηρησιακή έρευνα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ στρες, νυχτερινής κατανάλωσης τροφής και προβλημάτων του πεπτικού συστήματος.

Advertisement

Advertisement

Η επικεφαλής ερευνήτρια, δρ. Χαρίκα Νταντιγκίρι, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της για το θέμα προέκυψε από προσωπική περιέργεια, καθώς διαπίστωσε ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως στις επιπτώσεις της νυχτερινής διατροφής στον ύπνο, τον διαβήτη, την παχυσαρκία και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Για τις ανάγκες της έρευνας αναλύθηκαν δεδομένα υγείας περισσότερων από 15.000 ατόμων από δύο μεγάλες αμερικανικές βάσεις δεδομένων.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν το χρόνιο σωματικό στρες μέσω ενός σύνθετου δείκτη που περιλάμβανε οκτώ βιολογικούς δείκτες, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και ο δείκτης μάζας σώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η νυχτερινή κατανάλωση τροφής από μόνη της δεν επηρέαζε σημαντικά τη λειτουργία του εντέρου. Ωστόσο, όταν συνδυαζόταν με υψηλά επίπεδα στρες, παρατηρούνταν σαφής συσχέτιση με πεπτικές διαταραχές.

Επιπλέον, η ανάλυση ενός δεύτερου δείγματος συμμετεχόντων έδειξε ότι όσοι εμφάνιζαν τόσο υψηλό στρες όσο και συνήθεια νυχτερινής κατανάλωσης τροφής είχαν μικρότερη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου τους. Το μικροβίωμα αποτελεί το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν στο έντερο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία, καθώς συμβάλλει στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου. Ένα πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα θεωρείται γενικά πιο ανθεκτικό σε ασθένειες και άλλους στρεσογόνους παράγοντες.

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν περιορισμοί. Η έρευνα δεν παρείχε πληροφορίες για το είδος των τροφών που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες ούτε για τυχόν παθήσεις ή φαρμακευτικές αγωγές που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη λειτουργία του εντέρου. Για παράδειγμα, η συχνή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων το βράδυ θα μπορούσε από μόνη της να σχετίζεται με δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί αν η ώρα των γευμάτων αποτελεί τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για εντερικές διαταραχές. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τόσο ο ανθρώπινος οργανισμός όσο και το μικροβίωμα ακολουθούν κιρκαδικούς ρυθμούς, οι οποίοι διαταράσσονται από την καθυστερημένη λήψη τροφής και το χρόνιο στρες, επηρεάζοντας ορμόνες, το ανοσοποιητικό σύστημα και την κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα.

Μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι ο περιορισμός της πρόσληψης τροφής στο διάστημα μεταξύ 9 π.μ. και 5 μ.μ. μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή στο έντερο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εντερική δυσβίωση, δηλαδή σε ανισορροπία των μικροοργανισμών του εντέρου, όπως ανέφερε ο Dadigiri. Ακόμη και τα υψηλά επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, από μόνα τους μπορούν να προκαλέσουν αυτή την ανισορροπία.

Advertisement

Αν και τα αποτελέσματα δεν επαρκούν για συγκεκριμένες ιατρικές συστάσεις, οι ειδικοί προτείνουν γενικά να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφής κατά τις τρεις έως τέσσερις ώρες πριν από τον ύπνο. Εάν είναι απαραίτητο να φάει κανείς αργά το βράδυ, συνιστάται να επιλέγει ελαφριά γεύματα με χαμηλά λιπαρά, όπως φρούτα, λαχανικά, σύνθετους υδατάνθρακες και εύπεπτες πρωτεΐνες, αποφεύγοντας βαριά και λιπαρά φαγητά.

Με πληροφορίες από: cnn.com , sciencedirect.com , news.ddw.org

Advertisement