Η GenZ γράφει τους δικούς της όρους και στον χώρο της εστίασης. Η νέα γενιά υιοθετεί μία διαφορετική στάση σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα του φαγητού και αναθεωρεί όσα ξέραμε έως τώρα. Όλο και περισσότεροι προτιμούν να δειπνήσουν γύρω στις 6 το απόγευμα ακριβώς μετά τη δουλειά τους, παρά πολύ νωρίτερα, από ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Στην πραγματικότητα, η Gen Z αποζητά την ξεκούραση

Σύμφωνα με την online υπηρεσία OpenTable, οι κρατήσεις για νωρίς το βράδυ έχουν σημειώσει άνοδο, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times. Οι κρατήσεις για τις 6 μ.μ., έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερα, ωστόσο, η ώρα των 7 μ.μ. παραμένει η πιο δημοφιλής για κρατήσεις

Γιατί όμως να προτιμήσουμε την κράτηση των 6 αντί αυτή των 8 ή των 9 το βράδυ; Πολύ απλά, αν υπόθεσουμε πως έχουμε μία κράτηση για τις 8.30 μ.μ., τα πράγματα έχουν ήδη γίνει δύσκολα πριν ακόμη αρχίσουν. Αυτά τα 10 λεπτά παραπάνω που περιμένουμε τον φίλο μας να εμφανισθεί, χωρίς να μπορούμε να παραγγείλουμε, ώστε να επισπεύσουμε τη διαδικασία, μας κατακλύζουν οι σκέψεις. Σκεφτόμαστε ήδη την ώρα που θα χρειαστούμε για να φτάσουμε σπίτι μετά, πόσες δουλειές μας περιμένουν εκεί αλλά και ότι σίγουρα δεν θα έχουμε κοιμηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα, δημιουργώντας έναν παρόμοιο φαύλο κύκλο αϋπνίας την επόμενη μέρα στην δουλειά.

«Το σώμα μας αφομοιώνει καλύτερα τα τρόφιμα/ποτά όταν είμαστε ενεργοί και υπάρχει φως»

Τι έχει να πει η επιστήμη

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όσο νωρίτερα τρώμε το βραδινό μας, τόσο καλύτερα. Αν και μπορεί η χαλάρωση που προσφέρουν οι θερινοί μήνες να μας κάνει να θέλουμε να τσιμπήσουμε κάτι

μετά τα μεσάνυχτα μαζί με το ποτό μας, στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό.

Το βραδινό φαγητό έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη, κακή ποιότητα ύπνου και ακόμη και με τον πρόωρο θανάτο. Πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σώμα μας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στην επεξεργασία των τροφών το πρωί παρά αργότερα, και ότι γινόμαστε λιγότερο ευαίσθητοι στην ινσουλίνη καθώς προχωρά η μέρα.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στον κιρκαδικό ρυθμό μας. «Το σώμα μας αφομοιώνει καλύτερα τα τρόφιμα/ποτά όταν είμαστε ενεργοί και υπάρχει φως», σύμφωνα με μια μελέτη. Έτσι, το να τρώμε/πίνουμε όταν το σώμα μας είναι έτοιμο για ύπνο ή για να ξεκουραστεί και είναι σκοτεινά, μπορεί το σύστημα να διαταραχθεί, προκαλώντας βλάβη στον μεταβολισμό.

Αν και οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει στο ποια πρέπει να είναι τελικά η ιδανική ώρα για το δείπνο, σίγουρα συμφωνούν απόλυτα στο ότι «πρέπει να τρώμε το τελευταίο γεύμα της ημέρας, όσο το δυνατόν νωρίτερα», συμβουλεύει ο Τζοναθαν Τζόνστον, καθηγητής χρονοβιολογίας και ολοκληρωτικής φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Surrey.

Βέβαια, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί και να τρώει το βραδινό του οπιαδήποτε ώρα. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούμε να χωνέψουμε εύκολα αν φάμε αργά.

Με πληροφορίες από The Independent