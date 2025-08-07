Αν έχουμε παρατηρήσει ότι ο πόνος στους κροτάφους μας επιδεινώνεται με την άφιξη του καλοκαιριού, δεν είναι απαραίτητα η ιδέα μας. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία, το έντονο ηλιακό φως και η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης – φαινόμενα που κατά κανόνα παρατηρούνται το καλοκαίρι – μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση πονοκεφάλων.

Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό, η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ώστε να προλάβουμε τον πονοκέφαλο πριν καν ξεκινήσει, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Advertisement

Advertisement

Τι λένε οι έρευνες

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017, για παράδειγμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ζεστές και υγρές συνθήκες συσχετίζονται, ε σύγκριση με άλλα καιρικά φαινόμενα, με περισσότερες επισκέψεις στα επείγοντα λόγω ημικρανίας.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2023, ερευνητές στην Ιαπωνία χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή για smartphone προκειμένου να παρακολουθήσουν τους πονοκεφάλους σε σχεδόν 4.400 ενήλικες, κυρίως γυναίκες. Μετά τη σύγκριση των συγκεκριμένων δεδομένων με τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, διαπίστωσαν ότι οι πονοκέφαλοι ήταν περισσότερο συχνοί σε περιβάλλοντα με υγρό κλίμα, παρά με υψηλές θερμοκρασίες.

Πώς ο καιρός πιθανότατα προκαλεί τον πόνο

Ωστόσο, «είναι πιθανό οι άνθρωποι να υποφέρουν από ημικρανίες κατά τους θερινούς μήνες», σύμφωνα με τον δρ Βίνσεντ Μάρτιν, διευθυντή του Κέντρου Κεφαλαλγίας στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Gardner του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

Στην πρόσφατη έρευνα του, η οποία παρουσιάστηκε σε ιατρικό συνέδριο το 2024 αλλά δεν έχει δημοσιευτεί πλήρως ούτε έχει αξιολογηθεί από ομότιμους, ο ίδιος και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 660 ασθενείς με ημικρανία και διαπίστωσαν ότι για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς, παρατηρούνταν αύξηση 6% στην εμφάνιση οποιουδήποτε τύπου πονοκεφάλου.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει μυστήριο το γιατί η ζέστη ή η υγρασία μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης πονοκεφάλων και κρίσεων ημικρανίας. Σύμφωνα με μία θεωρία, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να κάνουν ορισμένα νεύρα τα οποία ανιχνεύουν τη θερμοκρασία πιο ενεργά, προκαλώντας περισσότερο πόνο. «Η ζέστη και η υγρασία μπορεί επίσης να ενεργοποιήσουν το τριδύμο νεύρο στο κεφάλι [υπεύθυνο για την αισθητικότητα του προσώπου] το οποίο συνδέεται με τα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο και με τις κρίσεις ημικρανίας», εξηγούν οι ειδικοί.

Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να παίζει ρόλο. «Χάνουμε πολλά υγρά και ηλεκτρολύτες μέσω της εφίδρωσης», τονίζει ο δρ Μάρτιν, κάτι που μπορεί να ενεργοποιήσει τα νευρικά κύτταρα και να νιώθουμε έναν πιο οξύ πόνο.

Advertisement

Επιπλέον, η κακή ποιότητα του αέρα, η οποία είναι πιο συχνή όταν κάνει ζέστη, έχει συνδεθεί με τη συχνότητα των πονοκεφάλων, ενώ ρύποι όπως το όζον, μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν φλεγμονή των νεύρων, οδηγώντας σε έντονο πονοκέφαλο.

Από την άλλη, το έντονο ηλιακό φως μπορεί να ενεργοποιήσει τα νευρικά κύτταρα σε ένα μέρος του εγκεφάλου που ονομάζεται ινιακός φλοιός, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις οπτικές αλλαγές σε άτομα με ημικρανία, αυξάνοντας την πιθανότητα πονοκεφάλου.

Απλοί τρόποι για να περάσουμε ένα -όσο το δυνατόν- ήρεμο καλοκαίρι

Στα αρχικά στάδια μιας κρίσης ημικρανίας, για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι γίνονται ευαίσθητοι στο φως του ήλιου και στις καιρικές αλλαγές προτού ξεκινήσει ο πόνος. Το έντονο φως του ήλιου σε συνδιασμό με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να προκαλέσουν έναν οξύ πονοκέφαλο.

Advertisement

«Η ενυδάτωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο», εξηγεί ο δρ Μάρτιν. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε χάσει πολλούς ηλεκτρολύτες, μπορούμε να τους αναπληρώσουμε με κάποιο ενυδατικό ποτό. Επιπλέον, το να φοράμε γυαλιά ηλίου ή ένα καπέλο με φαρδύ γείσο μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης πονοκεφάλου από το άμεσο ηλιακό φως.

Ωστόσο, αν έχουμε συχνά κρίσεις ημικρανίας, αξίζει να ρωτήσουμε έναν γιατρό ο οποίος μπορεί να μας συμβουλεύεσει και να μας δώσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αν χρειαστεί, πριν ακόμη ξεκινήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από The New York Times

Advertisement