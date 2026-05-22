Ένα νέο πειραματικό φάρμακο της Eli Lilly φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία της παχυσαρκίας, καθώς οι τελευταίες κλινικές δοκιμές δείχνουν απώλεια βάρους που πλησιάζει ακόμη και τα αποτελέσματα της χειρουργικής.

Η ουσία ονομάζεται retatrutide και ανήκει στη νέα γενιά φαρμάκων τύπου GLP-1. Σε αντίθεση όμως με τα ήδη γνωστά φάρμακα όπως το Wegovy και το Zepbound,η retatrutide δρα ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς ορμονικούς υποδοχείς που σχετίζονται με την όρεξη, τον μεταβολισμό και την καύση ενέργειας: GLP-1, GIP και γλυκαγόνη. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται συχνά ως «τριπλός αγωνιστής».

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν 12 mg του φαρμάκου μία φορά την εβδομάδα έχασαν κατά μέσο όρο το 30% του σωματικού τους βάρους μέσα σε 80 εβδομάδες.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ποσοστά αυτά θεωρούνται εξαιρετικά υψηλά για φαρμακευτική αγωγή. Ο καθηγητής Ιατρικής Daniel Drucker από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο δήλωσε ότι η retatrutide είναι «ίσως το πιο ισχυρό φάρμακο GLP-1 που έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Παράλληλα, οι μελέτες έδειξαν βελτίωση και σε άλλους δείκτες υγείας, όπως:

τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα,

η αρτηριακή πίεση,

η χοληστερόλη,

και συνολικά οι καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου.

Η retatrutide είχε ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας από τις μελέτες φάσης 2 που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine το 2023. Τότε είχε φανεί ότι οι συμμετέχοντες συνέχιζαν να χάνουν βάρος ακόμη και μετά τους 12 μήνες θεραπείας, χωρίς να έχει εμφανιστεί σαφές «πλατό» στην απώλεια κιλών.

Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το φάρμακο δεν στερείται παρενεργειών. Οι πιο συχνές ήταν γαστρεντερικές διαταραχές όπως:

ναυτία,

διάρροια,

έμετος,

και δυσκοιλιότητα.

Η Eli Lilly συνεχίζει τις κλινικές δοκιμές και τις διαδικασίες έγκρισης, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η retatrutide θα μπορούσε να λάβει έγκριση στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: New England Journal of Medicine, PubMed, Scientific American, Eli Lilly.

