Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε παντού αρώματα που θυμίζουν κάποιο επιδόρπιο: βανίλια, καραμέλα, σοκολάτα, ζαχαρωτό, καβουρδισμένο φυστίκι και νότες που παραπέμπουν σε φρεσκοψημένα γλυκά κυριαρχούν πλέον όχι μόνο στα social media αλλά και στις μεγαλύτερες τάσεις της βιομηχανίας ομορφιάς.

Τα λεγόμενα «gourmand fragrances» τα αρώματα δηλαδή που «μυρίζουν» σαν φαγητό ή γλυκό δεν αποτελούν καινούρια τάση. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα γνωρίζουν μια τεράστια αναβίωση, με αναλύσεις αγοράς να δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο στις αναζητήσεις για νότες όπως το φυστίκι και η βανίλια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Real Simple, το φυστίκι σημείωσε αύξηση άνω του 850% στις τάσεις αρωμάτων για το 2026.

Και μπορεί η πρώτη σκέψη να είναι ότι πρόκειται απλώς για μια ακόμη μόδα του TikTok, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι πίσω από αυτή τη στροφή κρύβεται κάτι βαθύτερο: η ανάγκη μας για παρηγοριά, απόλαυση και συναισθηματική σύνδεση.

Η όσφρηση, οι αναμνήσεις και το «comfort» αίσθημα

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τη μνήμη και το συναίσθημα. Όπως αναφέρει το Harvard Medicine Magazine, οι μυρωδιές έχουν μοναδική πρόσβαση σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα, όπως η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος.

Αυτός είναι και ο λόγος που μια μυρωδιά βανίλιας μπορεί να μας θυμίσει παιδικά γλυκά, οικογενειακές στιγμές ή ένα αίσθημα ασφάλειας και ζεστασιάς.

Οι επιστήμονες εξηγούν επίσης ότι η όσφρηση και η όρεξη «επικοινωνούν» μεταξύ τους μέσα από κοινά νευρωνικά μονοπάτια. Σε άρθρο του Harvard Health σημειώνεται πως η όσφρηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόλαυση του φαγητού και στην ενεργοποίηση της όρεξης.

Με λίγα λόγια, τα gourmand αρώματα δεν μας κάνουν απλώς να μυρίζουμε ωραία, αλλά ενεργοποιούν συχνά τα ίδια «κέντρα ευχαρίστησης» που συνδέουμε με το φαγητό και την επιβράβευση.

Η απρόσμενη σύνδεση με τα GLP-1 φάρμακα

Αυτή ακριβώς η σύνδεση φαίνεται πως εξηγεί και μια πιο απρόσμενη πτυχή της ανόδου των gourmand αρωμάτων: τη σχέση τους με τα φάρμακα GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy, που χρησιμοποιούνται για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Real Simple, αρκετοί άνθρωποι που λαμβάνουν GLP-1 φάρμακα τα οποία μειώνουν σημαντικά την όρεξη και τις λιγούρες φαίνεται να στρέφονται σε αρώματα με «γλυκές» νότες ως μια μορφή αισθητηριακής υποκατάστασης.

Η νευροψυχολόγος Σάναμ Χαφίζ εξηγεί ότι το φαγητό δεν είναι μόνο θέμα πείνας αλλά και τελετουργίας, ανταμοιβής και συναισθηματικής σύνδεσης. Όταν αυτή η απόλαυση περιορίζεται βιολογικά, κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να αναζητούν ένα νέο «κανάλι» ευχαρίστησης μέσα από τις μυρωδιές.

Τι λένε οι επιστημονικές έρευνες

Παράλληλα, ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα GLP-1 επηρεάζουν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή και την επιθυμία. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Journal έδειξε ότι οι υποδοχείς GLP-1 συνδέονται με τα εγκεφαλικά κέντρα που ρυθμίζουν την ανταμοιβή και τις διατροφικές επιθυμίες.

Επιπλέον, επιστημονική ανασκόπηση στο MDPI Nutrients εξηγεί ότι οι ορμόνες GLP-1 επηρεάζουν όχι μόνο την πείνα αλλά και την «ανταμοιβή» που λαμβάνει ο εγκέφαλος από το φαγητό, μειώνοντας την ένταση της έντονης επιθυμίας.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι χρήστες στα social media και σε διαδικτυακές κοινότητες ατόμων που αγαπούν τα αρώματα, περιγράφουν ότι μετά τη χρήση GLP-1 άρχισαν είτε να λατρεύουν περισσότερο τα gourmand αρώματα είτε να αναζητούν γενικά πιο έντονες οσφρητικές εμπειρίες.

Χαρακτηριστικό είναι και το άρθρο του Allure, όπου δημοσιογράφος περιγράφει πως μετά τη λήψη σεμαγλουτίδης (δραστική φαρμακευτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1) άλλαξε εντελώς η σχέση της με τα αρώματα: κάποιες γλυκές νότες την ενοχλούσαν έντονα, ενώ άλλες απέκτησαν πρωτόγνωρη ένταση.

Η νέα μορφή «απόλαυσης»

Ίσως τελικά η δημοτικότητα των gourmand αρωμάτων να μην αφορά μόνο τη μυρωδιά τους. Σε μια εποχή όπου πολλοί αναζητούν μικρές, απολαύσεις και νέους τρόπους συναισθηματικής ικανοποίησης, ένα άρωμα με νότες βανίλιας ή καραμέλας λειτουργεί σχεδόν σαν comfort food (φαγητό παρηγοριάς) μόνο που αυτή τη φορά δεν καταναλώνεται, αλλά φοριέται.

Και κάπως έτσι, η βανίλια, η σοκολάτα και το φυστίκι μετατρέπονται από γεύσεις σε… αίσθηση ευεξίας.

Με πληροφορίες από Real Simple, Harvard Medicine Magazine, Harvard Health, Real Simple, Diabetes Journal, MDPI Nutrients, Allure

