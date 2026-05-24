Την αγάπη του για τον Ολυμπιακό εξέφρασε δημόσια ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ενώ παράλληλα η κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής κατέγραψε την αντίδρασή του για την πρόσφατη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες.

Το πρώην μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, και αναφέρθηκε αρχικά στον μεγάλο τελικό της ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ, εκφράζοντας την επιθυμία να βρεθεί στο πλευρό του γιου του, Πάρη για να τον παρακολουθήσουν μαζί.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε: «Ευελπιστώ να έρθει μαζί μου ο γιος μου την Κυριακή, να πάμε να δούμε μαζί τον τελικό του Final 4. Νομίζω για κάθε πατέρα αυτό είναι το πιο συγκινητικό, να έχει κοινά πράγματα, κοινή πορεία με τον γιο του. Να περνά πολύ όμορφο χρόνο, όποιος κι αν είναι αυτός ο χρόνος. Εμείς έχουμε ποιοτικό χρόνο και πόσω μάλλον όταν έχεις και το ίδιο πάθος με το παιδί σου» και όταν κλήθηκε να σχολιάσει αν είναι πλέον και «επίσημα ερωτευμένος», απέφυγε να απαντήσει, τονίζοντας με χιούμορ τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» και πρόσθεσε: «Δεν μου αρέσει το ξενύχτι καθόλου».

Τέλος, το πρώην μοντέλο δέχτηκε ερώτηση και για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών, αποφεύγοντας να σχολιάσει εκτενώς, λέγοντας: «Δεν θέλω να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Εξαιρετικά. Μπράβο. Όλα καλά».

Πριν από λίγες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στις Κάννες, όπου πραγματοποίησε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του 79ου κινηματογραφικού φεστιβάλ. Μέσα από αναρτήσεις που έκανε στα social media, μοιράστηκε υλικό από την εμπειρία της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι απλώς ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του», ενώ στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok πρόσθεσε: «Ακόμη δεν το πιστεύω».