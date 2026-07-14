Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε εκρήξεις στο νησί Κεσμ και στην περιοχή Αχβάζ, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη συνέχισαν τις επιθέσεις τους κατά ιρανικών στρατιωτικών θέσεων για τρίτη διαδοχική νύχτα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήρη παραβίαση των υποχρεώσεών τους σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε την υπεράσπιση της πατρίδας του και αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών στο πεδίο της μάχης.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης και την επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη μιας μελλοντικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

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Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο μετέδωσε ότι πύραυλος εξερράγη στο νησί Κεσμ.

Στη συνέχεια, το ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, έκανε γνωστό ότι εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Αχβάζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

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Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι οι Αμερικάνοι παραβίασαν το μνημόνιο συνεννόησης. «Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης, αλλά το διέλυσε κιόλας», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

«Η μη εφαρμογή μίας από τις ρήτρες ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το μνημόνιο κατανόησης και τώρα η Αμερική έχει παραβιάσει όλες τις υποχρεώσεις της».

The US forces started retailation



Following the Iranian attack on Bahrain using cluster munitions, The United States Airforce started bombing IRGC positions in Shiraz, Iran. At least 10 fighter jets struck Imam Javad Missile Base & Fars Province Command. pic.twitter.com/g1SKaRqSuW — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 14, 2026

Πεζεσκιάν: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, άσκησε δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι – έχουν πετύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

🇮🇷🇺🇸 Iran’s President Pezeshkian to Trump:



“We will respond to your rhetoric with action and defend every inch of our land.”



He also said Americans should handle Trump’s “impoliteness” themselves. Words turning into warnings fast.



Writer: Lucaspic.twitter.com/NCBxfzBWTe Advertisement July 14, 2026

«Οι άνθρωποι που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας – τι έχουν τελικά πετύχει οι πράξεις τους;», πρόσθεσε. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική νύχτα, αλλά και μετά την απόφασή του να επαναφέρει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

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Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν θεωρεί εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».