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Μια φρικιαστική υπόθεση στις ΗΠΑ ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, με πρωταγωνίστρια μία 25χρονη που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση ενός μικρού αγοριού που φορούσε ακόμα πάνες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την 25χρονη να καταγράφει μάλιστα με το κινητό της τηλέφωνο στιγμές από την κακοποίηση του μικρού παιδιού.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φρικιαστική πράξη έγινε στο μπάνιο σπιτιού στην περιοχή Little Egg Harbor του Νιου Τζέρσεϊ και το ανατριχιαστικό βίντεο αποκαλύφθηκε από την πρώην συγκάτοικό της, που έτυχε να το δει όταν πήρε πίσω το τηλέφωνο που της είχε χαρίσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.

#HCHInternacionales| Detienen a mujer acusada de abusar de un menor y compartir un video en Snapchat.

Las autoridades de Nueva Jersey arrestaron a Victoria Anne Cranmer, de 25 años, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con presunto abuso infantil, producción de material… pic.twitter.com/UUwfNCaZ43 July 11, 2026

Στο βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων φαίνεται η 25χρονη να γελά ενώ προβαίνει στην κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ το υλικό είχε καταγραφεί μέσω της εφαρμογής Snapchat. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, η 25χρονη ταυτοποιήθηκε από τα χαρακτηριστικά τατουάζ που φέρει στο σώμα της και από την φωνή της,

Η πρώην συγκάτοικος δήλωσε ότι πανικοβλήθηκε όταν είδε το βίντεο, το αποθήκευσε στο δικό της κινητό και στη συνέχεια απέκλεισε την Κράνμερ από τον λογαριασμό της στην εφαρμογή.

25-Year-Old New Jersey Woman Arrested for Alleged Sexual Assault of a Young Child and Sharing Video on Snapchatpic.twitter.com/FTPrfadeVj — GlobePulses (@GlobePulses) July 14, 2026