Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, με στόχο τον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% για τη διέλευση από τα Στενά, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον ρόλο του φύλακα της περιοχής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ενώ ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απέρριψε τον ρόλο των ΗΠΑ στη θαλάσσια οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν αποτελεί τον μοναδικό νόμιμο φύλακα των Στενών.

Παρά την κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν παραμένει πιθανή.

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Χωρίς διάθεση υπαναχώρησης και εκτόνωσης της νεάς κρίσης συνεχίζονται οι επιθετικές ενέργειες ΗΠΑ και Ιράν με φόντο πάντα τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιήσαν πλήγματα κατά του Ιράν ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο παντάρ Αμπάς, τα νησιά Σιρίκ και Κεσμ, σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι κάτοικοι στην πόλη Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις.

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα τα νέα πλήγματα ήρθαν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν «να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

⚡️ US bombing of Iranian Sirik pic.twitter.com/0CHbWqs5EB July 13, 2026

Όπως αναφέρεται επίσης: «Σήμερα, στις 4:45 μ.μ. [ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:45 της Δευτέρας στην Ελλάδα], η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

Τραμπ: Το Ιράν θα χτυπηθεί σκληρά… αλλά είναι και πιθανή μια συμφωνία

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Νωρίτερα, ο αμερικανός προεδρος είχε ανακοινώσει την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοΐας από απόψε το βράδυ και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Όταν ερωτήθηκε πόσο θα κρατήσει αυτός ο νέος κύκλος επιθέσεων απάντησε ότι «πάει πολύ γρήγορα» και σε μια αναφορά γαι τα Στενά του Ορμούζ ανέφερε πως «”κατεδαφίσαμε” τον στρατό τους, από τους χτυπάμε, στο τέλος νομίζω ότι θα ελέγχουμε τα πάντα». Σε άλλο σημείο είπε ότι «διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και αυτό θα συνεχιστεί, θα δούμε τι θα συμβεί. Όμως εξουδετερώνουμε όλη την επιθετική τους ικανότητα και ελέγχουμε το στενό» ενώ νωρίτερα είχε πει ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.

«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος και αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «μια δοκιμασία» και ότι οι Ιρανοί δεν την τήρησαν. Advertisement Παράλληλα βέβαια διαβεβαίωσε πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Q: You told Congress we are back at war with Iran. How long do you expect this to take?



TRUMP: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're attacking them tonight. I think in the end we'll end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/oDTQQqfc1W — Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2026

Επίθεση σε δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ με έναν νεκρό – Κόντρα για τον έλεγχο των Στενών Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ έπληξαν τα πετρελαιοφόρα Mombasa και Al Bahiyah, ενώ έπλεαν τη νότια θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ, εντός χωρικών υδάτων του Ομάν. Advertisement

Από την επίθεση ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν.

Λίγη ώρα αργότερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από «ναρκοθετημένη διαδρομή».

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«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως «ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ» και πρόσθεσε ότι, «για λόγους δικαιοσύνης», θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται.

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ο «φύλακας» των Στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο «για πάντα», προσθέτοντας ειρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

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