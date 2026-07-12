Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα και ο Γιάννης Μουτζούρης τέλεσαν τον γάμο τους στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, επισφραγίζοντας μια σχέση πέντε ετών.

Περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό και κοσμικό χώρο παραβρέθηκαν στη δεξίωση που ακολούθησε στο Island Riviera με εντυπωσιακό στολισμό.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιελάμβανε γκουρμέ δείπνο, πυροτεχνήματα και μια ειδική μουσική εμφάνιση της Άννας Βίσση για το ζευγάρι και τους καλεσμένους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας από τους πιο λαμπερούς γάμους του φετινού καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη, με πρωταγωνιστές τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη, οι οποίοι επισφράγισαν με τον γάμο τους μια σχέση αγάπης που μετρά περίπου πέντε χρόνια.

Η νύφη είναι κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα και προέρχεται από τη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια που συνδέεται με τον όμιλο MSC. Ο Γιάννης Μουτζούρης είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιος του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας.

Advertisement

Advertisement

Η τελετή στη Βουλιαγμένη

Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, παρουσία των οικογενειών, συγγενών, φίλων και πολλών προσωπικοτήτων από τον εφοπλιστικό, επιχειρηματικό και κοσμικό κόσμο.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι μετακινήθηκαν στο Island Riviera, το οποίο είχε διαμορφωθεί ειδικά για τη μεγάλη βραδιά. Ο εντυπωσιακός διάκοσμος, με φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, έδωσε στη δεξίωση έναν ονειρικό και ιδιαίτερα καλοκαιρινό χαρακτήρα. Την επιμέλεια της διακόσμησης είχε αναλάβει η εταιρεία Fevronia.

Περισσότεροι από 400 καλεσμένοι

Στη δεξίωση βρέθηκαν περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι, οι οποίοι απόλαυσαν ένα γκουρμέ δείπνο, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση.

Advertisement

Ακολούθησε ο πρώτος χορός των νεονύμφων, ενώ τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν ο εντυπωσιακός φωτισμός με τα αρχικά των ονομάτων του ζευγαριού, η πολυώροφη γαμήλια τούρτα και ένα θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που απαθανατίστηκαν στη δεξίωση ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, ο Χρύσανθος Πανάς, η Ντόρα Βυζοβίτη, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Μαρία Κοντού και άλλοι εκπρόσωποι της κοσμικής ζωής της Αθήνας.

Η Άννα Βίσση απογείωσε το πάρτι

Advertisement

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Άννας Βίσση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε ειδικά από το εξωτερικό για τον γάμο και ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.

Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της παρέσυρε το ζευγάρι και τους εκατοντάδες καλεσμένους σε ένα πάρτι που συνεχίστηκε με κέφι, χορό και τραγούδι, ολοκληρώνοντας με τον πιο λαμπερό τρόπο μια βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη των δύο νεονύμφων.

ΥΓ.: θα ήθελα προσωπικά να στείλω τις πιο θερμές ευχές μου στον προσωπικό μου φίλο Κώστα Μουτζούρη.

Advertisement