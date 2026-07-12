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Η Βίκυ Καγιά επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά γενέθλιά της πραγματοποιώντας μια οικογενειακή απόδραση σε ελληνικό νησί, μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο παιδιά τους.

Το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια εικόνα από τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς που ζει με την οικογένειά της.

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Στις φωτογραφίες, η Βίκυ Καγιά εμφανίζεται να απολαμβάνει το όμορφο φυσικό τοπίο, ενώ σε αρκετά στιγμιότυπα τη συνοδεύουν ο σύζυγός της και τα δύο τους παιδιά.

Vicky Kaya/Instagram

Vicky Kaya/Instagram

Vicky Kaya/Instagram

Παρότι δεν αποκάλυψε τον προορισμό των διακοπών τους, οι αναρτήσεις της αποπνέουν έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με φόντο καταγάλανες θάλασσες, εντυπωσιακές παραλίες και όμορφες οικογενειακές στιγμές.