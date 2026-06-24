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Στη Μύκονο βρέθηκε η Βίκυ Καγιά τις τελευταίες ημέρες, συνδυάζοντας επαγγελματικές δραστηριότητες με στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης στο αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό των Κυκλάδων.

Η παρουσιάστρια και fashion expert ταξίδεψε στο νησί έπειτα από πρόσκληση γνωστού οίκου μόδας, προκειμένου να δώσει το «παρών» σε μια λαμπερή εκδήλωση που συγκέντρωσε πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και των media.

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Μετά την ολοκλήρωση του event, ακολούθησε βραδινή έξοδος σε δημοφιλές στέκι της Μυκόνου, όπου η Βίκυ Καγιά άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και αφέθηκε στη διασκέδαση. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στους λογαριασμούς της στα social media, φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά μαζί με φίλους και συνεργάτες, χορεύοντας και διασκεδάζοντας με αμείωτο κέφι.

Η παρουσιάστρια και πρώην κριτής του GNTM ξεχώρισε για την ενέργεια και τη θετική της διάθεση, ενώ σε κάποια από τα στιγμιότυπα φαίνεται να ανεβαίνει στα τραπέζια και να χορεύει τσιφτετέλι, παρασύροντας την παρέα της στους ρυθμούς της μουσικής.

Χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδινής διασκέδασης, παραμένοντας στο χώρο μέχρι αργά και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της εξόδου της.

Η περίοδος αυτή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετική για την ίδια, καθώς μετά από πολλά χρόνια έντονης τηλεοπτικής παρουσίας έχει επιλέξει έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής, δίνοντας έμφαση σε επιλεκτικές επαγγελματικές συνεργασίες αλλά και σε προσωπικές στιγμές με ανθρώπους που αγαπά. Η πρόσφατη εμφάνισή της στη Μύκονο έδειξε πως, όταν βρίσκει την ευκαιρία, ξέρει να διασκεδάζει με την ψυχή της και να απολαμβάνει το καλοκαίρι στο έπακρο.