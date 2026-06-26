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Στη Μύκονο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Βίκυ Καγιά, όχι για διακοπές αλλά στο πλαίσιο επαγγελματικών υποχρεώσεων, καθώς ήταν καλεσμένη της Armani Beauty μαζί με γνωστά μοντέλα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρουσιάστρια και fashion expert συμμετείχε στις εκδηλώσεις του ιταλικού brand, οι οποίες χάρισαν στους προσκεκλημένους μια αυθεντική εμπειρία από το καλοκαίρι στο νησί των Ανέμων.

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Μετά το πάρτι στο διάσημο Sea Satin, όπου η Βίκυ Καγιά «ξεσάλωσε με σπάσιμο πιάτων και τσιφτετέλια στα τραπέζια», το πρόγραμμα συνεχίστηκε με κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά της Μυκόνου.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο σκάφος, η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε στην Ψαρρού. Η ίδια επέλεξε ένα καφέ crop πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μακριά μπεζ φούστα και μια μεγάλη ψάθινη τσάντα παραλίας, δημιουργώντας μια άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.

Η συγκεκριμένη περίοδος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημιουργική για τη Βίκυ Καγιά, η οποία, μετά από πολλά χρόνια έντονης τηλεοπτικής παρουσίας, έχει επιλέξει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, εστιάζοντας σε επιλεκτικές επαγγελματικές συνεργασίες αλλά και σε περισσότερο προσωπικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά.