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Η Βίκυ Καγιά βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι στη Μύκονο, επιλέγοντας το αγαπημένο κυκλαδίτικο νησί για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια πέρασε χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξόρμησης με σκάφος, σε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

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Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα διαχρονικό μαύρο μαγιό, το οποίο συνδύασε με τη χαρακτηριστική της κομψότητα, δημιουργώντας ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα καλαίσθητο καλοκαιρινό σύνολο.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Βίκυ Καγιά έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Βίκυ Καγιά

Βίκυ Καγιά

Βίκυ Καγιά