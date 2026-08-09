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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσε πως η ενασχόληση με βιβλία ζωγραφικής τη βοήθησε να παραμείνει δημιουργική χωρίς να πιέζεται.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης αποτελούν συχνές παρενέργειες της θεραπείας, γνωστές ως chemo brain.

Η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε τη θεραπεία της τον Σεπτέμβριο του 2024 και πλέον έχει επιστρέψει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα.

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Για μία από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της μίλησε η Κέιτ Μίντλετον, αποκαλύπτοντας πως η θεραπεία επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ικανότητά της να διαβάζει και να συγκεντρώνεται.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία από το 2024 κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο νοσοκομείο Christie, όπου συναντήθηκε με ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

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Όπως εξήγησε, υπήρξε μία περίοδος κατά την οποία δυσκολευόταν ακόμη και να διαβάσει, ενώ δεν μπορούσε να παραμείνει συγκεντρωμένη σε κάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία ήταν η ζωγραφική σε βιβλία ζωγραφικής. Η ίδια εξήγησε πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα της επέτρεπε να ασχολείται δημιουργικά με κάτι, χωρίς να αισθάνεται πίεση ή να χρειάζεται να ολοκληρώσει κάποιο συγκεκριμένο έργο.

«Δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς, αλλά εγώ δεν είχα την ικανότητα να διαβάσω ή να συγκεντρωθώ πραγματικά σε οτιδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, ο χρωματισμός των σχεδίων αποτέλεσε για εκείνη έναν τρόπο να πειραματιστεί, να αφοσιωθεί στη διαδικασία και να απολαύσει απλώς τη συγκεκριμένη στιγμή. «Ήταν ένας τρόπος να πειραματιστώ, να χαθώ στη διαδικασία και απλώς να απολαύσω τη στιγμή», σημείωσε.

Το «chemo brain» και οι επιπτώσεις της θεραπείας

Η δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μνήμη αποτελεί συχνή παρενέργεια που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη χημειοθεραπεία και είναι γνωστή ως «chemo brain» ή «chemo fog».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα συγκεκριμένα προβλήματα μπορεί να συνδέονται με έναν συνδυασμό παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ίδια η θεραπεία, ο καρκίνος, το στρες, η κόπωση, αλλά και οι διαταραχές στον ύπνο.

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Η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει στις αρχές του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε πως η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση.

Έκτοτε άρχισε σταδιακά να επιστρέφει στις δημόσιες εμφανίσεις της, αλλά και να αναλαμβάνει και πάλι τα βασιλικά της καθήκοντα.

Η διαχρονική σχέση της Κέιτ Μίντλετον με την τέχνη

Η αγάπη της πριγκίπισσας της Ουαλίας για την τέχνη δεν είναι κάτι καινούργιο. Η Κέιτ Μίντλετον έχει σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, ενώ η συγκεκριμένη μορφή δημιουργικής απασχόλησης φαίνεται πως αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς της ήδη πριν από την περιπέτεια με την υγεία της.

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Μάλιστα, ο πρίγκιπας William είχε αποκαλύψει από το 2016 ότι η σύζυγός του απολαμβάνει τα βιβλία ζωγραφικής για ενήλικες.