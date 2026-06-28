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Το Wimbledon αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία δίνει σταθερά το «παρών» στη διοργάνωση. Πρόκειται για το πιο εμβληματικό αθλητικά γεγονότα στη Βρετανία, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, διασημότητες και φίλους του τένις από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, αποτελεί και μια από τις διοργανώσεις όπου τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίζονται ακολουθώντας τους κανόνες του αυστηρού βασιλικού πρωτοκόλλου, το οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά, τις δημόσιες εμφανίσεις και ακόμη και το ντύσιμό τους εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ωστόσο, κατά καιρούς υπήρξαν στιγμές όπου η συγκίνηση, ο αυθορμητισμός ή οι προσωπικές επιλογές οδήγησαν σε μικρές αλλά αξιοσημείωτες αποκλίσεις από την εθιμοτυπία.

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Μία από τις πιο γνωστές και viral στιγμές σημειώθηκε το 2017, όταν μετά την κατάκτηση του όγδοου τίτλου του στο Wimbledon από τον Ρότζερ Φέντερερ, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συναντήθηκαν με τον Ελβετό τενίστα στα παρασκήνια για να τον συγχαρούν.

Αντί για μια τυπική χειραψία, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τον φίλησε τρεις φορές στα μάγουλα, παραβιάζοντας το συνηθισμένο πρωτόκολλο, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη σεβασμού προς την παράδοση του ίδιου και τη φιλική σχέση του με τη βασιλική οικογένεια.