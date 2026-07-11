Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η νέα βασίλισσα του Wimbledon είναι η 21χρονη Τσέχα Λίντα Νοσκόβα, η οποία κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της επικρατώντας στον τελικό της συμπατριώτισσάς της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7, 6-3,

Η Νοσκόβα μπήκε εντυπωσιακά στον τελικό, κυριάρχησε στο πρώτο σετ και έφτασε μία ανάσα από τον τίτλο όταν προηγήθηκε 5-2 στο δεύτερο. Η Μούχοβα, όμως, πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή αντεπίθεση, έσωσε πέντε championship points και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ. Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η νεαρή Τσέχα δεν λύγισε από την απώλεια της ευκαιρίας, διατήρησε την ψυχραιμία της και ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της, γράφοντας το όνομά της στην ιστορία του λονδρέζικου Grand Slam.

Advertisement

Advertisement

Η επιτυχία αυτή συνεχίζει την εντυπωσιακή παράδοση του γυναικείου τένις της Τσεχίας στο Wimbledon, καθώς η χώρα αναδεικνύει για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια πρωταθλήτρια στο ιστορικό τουρνουά.

Ποια είναι η Λίντα Νοσκόβα

Η Λίντα Νοσκόβα γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2004 στο Βσετίν της Τσεχίας και μεγάλωσε στο Πρζέροφ. Έγινε επαγγελματίας το 2019, αγωνίζεται με δεξί χέρι και διαθέτει ισχυρό διπλό backhand, ενώ από πολύ μικρή θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου τένις.

Πριν από τη φετινή της έκρηξη, είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα με σημαντικές νίκες απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες του WTA Tour, ενώ είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Australian Open το 2024 και στον τέταρτο γύρο του Wimbledon το 2025. Το 2026 έδειξε ότι βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας της, κατακτώντας πρώτα το τουρνουά του Βερολίνου και στη συνέχεια το Wimbledon, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική σεζόν στο γρασίδι.

Με την κατάκτηση του Wimbledon, η Νοσκόβα περνά πλέον στην ελίτ του παγκόσμιου τένις και δείχνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στα μεγαλύτερα τουρνουά, έχοντας ήδη αποδείξει ότι διαθέτει τόσο την ποιότητα όσο και την ψυχραιμία για να διαχειρίζεται τις πιο απαιτητικές στιγμές ενός τελικού Grand Slam.