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Η δημιουργία της σχεδιάστριας Χάνα Γιαγκί περιλάμβανε κεντημένους γερανούς, άνθη κερασιάς και μια εντυπωσιακή ζώνη, συνδυάζοντας την ιαπωνική κουλτούρα με τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της διοργάνωσης.

Η τενίστρια δήλωσε ότι προσεγγίζει τις ενδυματολογικές της επιλογές ως καλλιτεχνικές προτάσεις, επιδιώκοντας να εκφράσει την προσωπικότητά της και την καταγωγή της μέσα από τη μόδα.

Μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η Οσάκα επικράτησε της Έλσα Ζακμό με 6-1, 7-5, συνεχίζοντας την επιτυχημένη αγωνιστική της πορεία.

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Τιμώντας την παράδοση της χώρας της, αλλά και τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικο του τουρνούα, η Ναόμι Οσάκα έκλεψε την παράσταση στο Wimbledon, φορώντας ένα ιδιαίτερο φόρεμα εμπνευσμένο από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό, δημιουργία της νεαρής σχεδιάστριας Χάνα Γιαγκί από το Τόκιο.

Η Ναόμι Οσάκα τίμησε την Ιαπωνία με ένα λευκό κιμονό

Reuters Reuters Reuters

Το ύφασμα ήταν διακοσμημένο με κεντημένους γερανούς και άνθη κερασιάς, ενώ μια φαρδιά ζώνη obi τόνιζε τη μέση. Στο πίσω μέρος κυριαρχούσε ένας εντυπωσιακός φιόγκος που κατέληγε σε μακριά ουρά, προσδίδοντας θεατρικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, ενώ τα μαλλιά της ολοκλήρωναν το σύνολο με ένα παραδοσιακό διακοσμητικό λουλουδιών kanzashi.

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Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο All England Club συνδύασε την παράδοση με τη μόδα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις πριν ακόμη μπει στο γήπεδο, όπου επικράτησε της Γαλλίδας Έλσα Ζακμό με 6-1, 7-5.

«Όταν σκέφτομαι το Wimbledon, σκέφτομαι αμέσως το λευκό χρώμα και την παράδοση του τουρνουά. Αυτό με έκανε να σκεφτώ τις δικές μου ρίζες, την ιαπωνική και την αϊτινή καταγωγή μου», δήλωσε μετά τη νίκη της.

Στη συνέχεια εξήγησε πως το κιμονό είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της ιαπωνικής κουλτούρας. «Δεν χρειάζεται να δεις το χρώμα για να καταλάβεις ότι πρόκειται για κιμονό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το φετινό λευκό κιμονό με τους κεντημένους γερανούς, τα άνθη κερασιάς και τη μακριά ουρά προστίθεται πλέον σε μια σειρά εμφανίσεων που δεν λειτουργούν απλώς ως ενδυματολογικές επιλογές, αλλά ως ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προτάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η Ναόμι Οσάκα συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η μόδα συναντά τον επαγγελματικό αθλητισμό.

«Κάθε μία από αυτές είναι ευκαιρία να βάλω τους ανθρώπους στον δημιουργικό κόσμο μου. Είναι πολύ ωραίο επίσης το γεγονός ότι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτό και με ενθουσιασμό περιμένουν τι θα ακολουθήσει», συμπλήρωσε η Οσάκα.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα το λευκό ως χρώμα που περιορίζει», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή. «Υπάρχουν τόσο διαφορετικά μοτίβα, υφάσματα, υφές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Οπότε ποτέ δεν το είδα σαν κάτι που με περιορίζει», συμπλήρωσε.

Όταν η μόδα συναντά τον επαγγελματικό αθλητισμό

Η Οσάκα έχει μετατρέψει τις εμφανίσεις της στα Grand Slam σε μικρά fashion events.

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Στο φετινό Australian Open είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό outfit εμπνευσμένο από μέδουσα, ενώ στο Roland Garros εμφανίστηκε με ένα χρυσό φόρεμα, το οποίο -όπως είχε περιγράψει- θύμιζε «τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα».

She does what she wants and she looks cool doing it 💅 #Wimbledon pic.twitter.com/nwYdV2s6te — wta (@WTA) June 29, 2026

Για το Wimbledon, ωστόσο, έπρεπε να προσαρμοστεί στους αυστηρούς κανονισμούς περί λευκής ενδυμασίας, επιλέγοντας μια δημιουργία που συνδύαζε τη μόδα με την ιαπωνική παράδοση.

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Η 28χρονη τενίστρια, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά στο Top-20 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τη γέννηση της κόρης της το 2023 και έφτασε στα ημιτελικά του περσινού US Open, δήλωσε πως απολαμβάνει να εκφράζεται μέσα από τη μόδα.

«Έχω συνηθίσει να φοράω εντυπωσιακά ρούχα. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να δείχνει ότι αγαπά τη μόδα. Πάντα χαίρομαι όταν μπαίνω στα αποδυτήρια και όλοι με ρωτούν γι’ αυτά. Φαίνεται πως το διασκεδάζουν όλοι. Απλώς δεν το περιμένεις», κατέληξε.

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