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Το παλάτι δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ η απόφαση δεν συνοδεύτηκε από ανακοίνωση περί διαζυγίου με τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ.

Η σύζυγος του πρίγκιπα δεν θεωρείται πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας, ωστόσο οι τέσσερις κόρες του ζευγαριού διατηρούν κανονικά τη δική τους βασιλική ιδιότητα.

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Αίσθηση προκαλεί στο Μπρουνέι η απόφαση του σουλτάνου Χασανάλ Μπολκιάχ να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του, Πενγκιράν Ραμπιάτουλ Ανταουίγια, έπειτα από συμπεριφορά που, σύμφωνα με το παλάτι, κρίθηκε «ανάρμοστη» για σύζυγο μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Η απόφαση αφορά την 33χρονη σύζυγο του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ, δεύτερου γιου του σουλτάνου και τέταρτου στη σειρά διαδοχής του θρόνου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ανάκληση των τίτλων έγινε με βασιλικό διάταγμα, έπειτα από συμπεριφορά που κρίθηκε ότι «αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας» και έδειξε «έλλειψη σεβασμού» προς τον σουλτάνο.

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Ωστόσο, το παλάτι δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ή για τη συμπεριφορά που οδήγησε στην απόφαση. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι ακριβώς έκανε η Ραμπιάτουλ Ανταουίγια ούτε αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο που προκάλεσε την αντίδραση του μονάρχη.

Το Γραφείο του Μεγάλου Αυλάρχη επιβεβαίωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του σουλτάνου, ενώ η ίδια δεν θεωρείται πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας με τους συγκεκριμένους τίτλους. Η αφαίρεση των τίτλων, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από ανακοίνωση για διαζύγιο από τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ.

Ο γάμος με τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ

Η Ραμπιάτουλ Ανταουίγια εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι το 2015, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ. Οι εορτασμοί για τον γάμο διήρκεσαν περίπου δέκα ημέρες, από τις 5 έως τις 16 Απριλίου, ενώ η βασική γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στο Istana Nurul Iman, το τεράστιο παλάτι του σουλτάνου στην πρωτεύουσα Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν.

Την εποχή του γάμου, η Ραμπιάτουλ Ανταουίγια έλαβε τον τίτλο Pengiran Anak Isteri, καθώς έγινε σύζυγος μέλους της βασιλικής οικογένειας. Φωτογραφίες και δημοσιεύματα από την εποχή της τελετής καταγράφουν την παρουσία του ζευγαριού στις πολυήμερες επίσημες εκδηλώσεις.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες. Παρότι η μητέρα τους έχασε τους βασιλικούς τίτλους της, τα παιδιά δεν επηρεάζονται από την απόφαση και εξακολουθούν να διατηρούν τη δική τους βασιλική ιδιότητα.

Ο πρίγκιπας που βρίσκεται τέταρτος στη διαδοχή

Ο Αμπντούλ Μαλίκ, 42 ετών, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του Χασανάλ Μπολκιάχ. Τον Ιούνιο του 2026 ο σουλτάνος τον διόρισε για πρώτη φορά σε κυβερνητική θέση, ως υπουργό στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο ανασχηματισμού που έφερε περισσότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας σε κυβερνητικούς ρόλους.

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Πρώτος στη σειρά διαδοχής είναι ο μεγαλύτερος γιος του σουλτάνου, ο διάδοχος Αλ-Μουχτάντι Μπιλάχ. Ο Αμπντούλ Μαλίκ ακολουθεί στη σειρά διαδοχής και βρίσκεται τέταρτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Ο σουλτάνος που κυβερνά το Μπρουνέι από το 1967

Ο Χασανάλ Μπολκιάχ, 80 ετών, βρίσκεται στον θρόνο του Μπρουνέι από τις 5 Οκτωβρίου 1967, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο εν ενεργεία μονάρχη στον κόσμο. Παραμένει παράλληλα πρωθυπουργός και διατηρεί κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ άλλων της Άμυνας και των Οικονομικών.

Ο σουλτάνος έχει συνολικά 12 παιδιά από τρεις γάμους και παραμένει παντρεμένος με την πρώτη σύζυγό του, βασίλισσα Σαλέχα. Οι δύο επόμενοι γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγιο.

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Η μοναρχία του Μπρουνέι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής για την εφαρμογή αυστηρού ισλαμικού ποινικού δικαίου. Το 2019 τέθηκε σε πλήρη ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας της χώρας, ο οποίος περιλάμβανε εξαιρετικά αυστηρές ποινές για συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η θανατική ποινή διά λιθοβολισμού για ορισμένες περιπτώσεις ομοφυλοφιλικών σχέσεων και μοιχείας. Η κυβέρνηση, ωστόσο, διατήρησε το μορατόριουμ στις εκτελέσεις, το οποίο στην πράξη ισχύει για όλες τις θανατικές ποινές.

Η πολιτική του σουλτάνου είχε προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Έλτον Τζον να έχουν στο παρελθόν καλέσει σε μποϊκοτάζ ξενοδοχείων που συνδέονται με την περιουσία του, μεταξύ άλλων εκείνων της Dorchester Collection.

Παρά τις επικρίσεις, ο Χασανάλ Μπολκιάχ έχει διατηρήσει επί δεκαετίες στενές σχέσεις με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Η σχέση του με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν ιδιαίτερα στενή και οι δύο μονάρχες είχαν συναντηθεί πολλές φορές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο Μπρουνέι.

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Η σημερινή υπόθεση, πάντως, ξεχωρίζει επειδή δεν έχει προηγηθεί ανακοίνωση διαζυγίου και οι τίτλοι αφαιρέθηκαν από τη σύζυγο ενώ ο γάμος της με τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ παραμένει σε ισχύ, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δημοσίως γνωστά.