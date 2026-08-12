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Αν και κανείς δεν την έχει δει ακόμα από κοντά, η φημολογούμενη άφιξή της Μαντόνα στο νησί της Κέρκυρας μαζί με την οικογένειά της, αποτελεί εδώ και μέρες θέμα συζήτησης στους ντόπιους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, οι άνθρωποί της, έχουν «κλείσει» εδώ και λίγες εβδομάδες μια πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού που έχει πρόσβαση στη θάλασσα με ιδιωτική μαρίνα όπου θα βρίσκεται αγκυροβολημένο ένα σκάφος για τις εξορμήσεις της.

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, οι ίδιοι συνεργάτες της Μαντόνα επισκέφτηκαν ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στην πόλη της Κέρκυρας ώστε να ελέγξουν τον χώρο και μάλιστα ζήτησαν ότι, σε περίπτωση που έρθει να δειπνήσει να τοποθετηθούν γύρα από το τραπέζι της ψηλά φυτά ώστε να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα.

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Η Μαντόνα με τον 30χρονο Τζαμαϊκανό σύντροφό της και τον γιο της Ρόκο Ρίτσι την ημέρα των περασμένων γενεθλίω της στη Σιένα της Ιταλίας.

Μαντόνα: Κλείνει τα 68

Προς το παρόν η ίδια δεν έχει κάνει κάποια σχετική ανάρτηση που να δείχνει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, αν και η Αμερικανίδα σταρ συνηθίζει να κάνει αναρτήσεις από τα ταξίδια της με καθυστέρηση ημερών ώστε να αποφύγει τους παπαράτσι. Οι παραπάνω πηγές αναφέρουν ότι η Μαντόνα σκοπεύει να γιορτάσει αυτή την Κυριακή στην Κέρκυρα τα 68α γενέθλιά της- έχει γεννηθεί στις 16 Αυγούστου του 1958.

Η βόρεια Κέρκυρα αποτελεί πόλο έλξης πολλών διασημοτήτων που την επιλέγουν για ινκόγκνιτο διακοπές, ανάμεσά τους η βρετανική βασιλική οικογένεια που έχει επισκεφτεί αρκετές φορές το νησί των Φαιάκων με lear jet.