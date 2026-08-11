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Στη Μύκονο ταξίδεψαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά, μαζί με τους συζύγους και τα παιδιά τους.

Οι δύο φίλες και κουμπάρες απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στο Νησί των Ανέμων, με την Καλομοίρα να μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση.

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Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, οι δύο φίλες φαίνονται να διασκεδάζουν και να χορεύουν ξέφρενα, ενώ δεν έλειψαν οι φωτογραφίες με φίλους και οι βόλτες με σκάφος.

Η Καλομοίρα συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τη φίλη και κουμπάρα της.

«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια.