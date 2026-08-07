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Πριν φύγουμε για διακοπές, έχουμε συνήθως να σκεφτούμε τα πάντα: βαλίτσες, εισιτήρια, διαβατήρια, αντηλιακά και τις τελευταίες εκκρεμότητες. Υπάρχει, όμως, μία ακόμη λίστα που αξίζει να μην ξεχάσουμε: τι πρέπει να κάνουμε στο σπίτι πριν φύγουμε.

Μερικές απλές κινήσεις και ένα γρήγορο checklist, το οποίο μπορούμε να ολοκληρώσουμε μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να μας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως μια διαρροή νερού, ένας ηλεκτρικός κίνδυνος ή η εμφάνιση μούχλας.

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1. Κλειδώνουμε κάθε πιθανή είσοδο

Το Real Simple σημειώνει ότι πριν φύγουμε, κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο σε πόρτες, παράθυρα ισογείου, πλαϊνές εισόδους, γκαραζόπορτες και αυλόπορτες. Δεν αρκεί να ελέγξουμε μόνο την κεντρική πόρτα, καθώς συχνά παραλείπουμε άλλα σημεία πρόσβασης στο σπίτι.

Αν έχουμε κάμερες ασφαλείας, ελέγχουμε ότι λειτουργούν, έχουν επαρκή μπαταρία και δεν εμποδίζονται από φυτά ή αντικείμενα.

2. Κάνουμε το σπίτι να φαίνεται κατοικημένο

Ένα σπίτι που δείχνει εντελώς άδειο μπορεί να προδώσει την απουσία μας. Χρονοδιακόπτες στα φώτα, παραλαβή δεμάτων από έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης και, όπου είναι δυνατό, ένα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ ή στην είσοδο μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι.

Το σημαντικό είναι να μην αφήσουμε να συσσωρευτούν αλληλογραφία και δέματα στην είσοδο, καθώς αποτελούν σαφή ένδειξη ότι λείπουμε.

3. Βγάζουμε από την πρίζα τις συσκευές που δεν χρειαζόμαστε

Καφετιέρες, τοστιέρες, σεσουάρ, εργαλεία styling, θερμάστρες και φορτιστές που δεν χρειάζεται να παραμένουν συνδεδεμένοι καλό είναι να αποσυνδέονται πριν φύγουμε. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πυροσβεστικής συστήνει να βγάζουμε από την πρίζα τις μικρές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιούμε, περιορίζοντας έτσι πιθανούς ηλεκτρικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι συσκευές με μπαταρίες ιόντων λιθίου, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια και εργαλεία. Δεν τα αφήνουμε να φορτίζουν χωρίς επίβλεψη όσο λείπουμε.

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4. Ελέγχουμε τους ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα

Πριν φύγουμε, πατάμε το κουμπί ελέγχου στους ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν. Αν η ένδειξη είναι αδύναμη ή η συσκευή δεν ενεργοποιείται, αλλάζουμε τις μπαταρίες.

Το security.org επισημαίνει τη σημασία των λειτουργικών ανιχνευτών καπνού, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν στα υπνοδωμάτια, έξω από τους χώρους ύπνου και σε κάθε επίπεδο του σπιτιού.

5. Κλείνουμε ή περιορίζουμε την παροχή νερού όπου χρειάζεται

Μια διαρροή που ξεκινά ενώ λείπουμε μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές πριν καν το αντιληφθούμε. Όπως αναφέρει το thisoldhouse.com πώς αν πρόκειται να απουσιάσουμε για αρκετές ημέρες, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να κλείσουμε την κεντρική παροχή νερού ή, τουλάχιστον, την παροχή προς συσκευές όπως το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων.

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Πριν φύγουμε, ελέγχουμε επίσης για σημάδια υγρασίας ή μικρές διαρροές κάτω από τους νεροχύτες και γύρω από τις συσκευές.

6. Δεν αφήνουμε υγρασία και νερά να «περιμένουν» όσο λείπουμε

Αδειάζουμε νερό από συσκευές όπως η καφετιέρα και ο βραστήρας και φροντίζουμε να μην αφήσουμε βρεγμένα ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Η υγρασία αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη μούχλας.

Η EPA συνιστά να διατηρούμε την εσωτερική υγρασία ιδανικά μεταξύ 30% και 50% και κάτω από 60%, ενώ επισημαίνει ότι οι υγρές επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν γρήγορα, καθώς η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί όταν η υγρασία παραμένει.

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7. Κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο πριν κλείσουμε την πόρτα

Πριν φύγουμε, κάνουμε έναν τελευταίο γύρο στο σπίτι: κλειδώνουμε πόρτες και παράθυρα, αποσυνδέουμε τις συσκευές που δεν χρειάζονται, ελέγχουμε τους ανιχνευτές και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή ή εμφανής πηγή υγρασίας.

Το cntraveler.com σημειώνει πώς αν χρησιμοποιούμε κλιματισμό ή άλλο σύστημα HVAC, δεν το απενεργοποιούμε απαραίτητα εντελώς, αλλά προσαρμόζουμε τη ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες, καθώς ο έλεγχος της υγρασίας είναι σημαντικός για την πρόληψη προβλημάτων στο σπίτι.

Λίγα λεπτά προετοιμασίας πριν φύγουμε μπορούν να μας χαρίσουν πολύ περισσότερη ηρεμία στις διακοπές μας και να μας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις όταν επιστρέψουμε.

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Με πληροφορίες από Real Simple,security.org,thisoldhouse.com ,EPA,cntraveler.com

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