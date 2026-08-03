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Τα στοιχεία της Eurostat μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνει ότι αδυνατεί να κάνει διακοπές, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Για την Ελλάδα, όμως, η εικόνα είναι ακόμη πιο βαριά: σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο δεν μπορεί να φύγει ούτε για λίγες ημέρες.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ευρωπαϊκά στοιχεία επιβεβαιώνουν όσα είχαν ήδη καταγράψει πριν από περίπου έναν μήνα ελληνικές έρευνες, οι οποίες τότε αμφισβητήθηκαν από αρκετούς. Η πραγματικότητα, όμως, δύσκολα διαψεύδεται.

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Ακόμη και όσοι τελικά καταφέρνουν να κάνουν διακοπές, δεν ταξιδεύουν όπως παλαιότερα. Οι ημέρες περιορίζονται, οι αποστάσεις μικραίνουν και ολοένα περισσότεροι επιλέγουν να φιλοξενηθούν σε σπίτια συγγενών και φίλων, ώστε να αποφύγουν το κόστος ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb.

Ούτε το κάμπινγκ αποτελεί πλέον τη φθηνή λύση που ήταν κάποτε. Το κόστος μετακίνησης, με την τιμή της βενζίνης να παραμένει υψηλή, επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για όσους θέλουν να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς. Παρότι οι εταιρείες διατήρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα εισιτήρια στα ίδια επίπεδα, το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού προς τα νησιά εξακολουθεί να είναι απαγορευτικό για πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας.

Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία να παρουσιαστούν, όταν ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική περίοδος, τα πραγματικά στοιχεία για τις διακοπές των Ελλήνων. Χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς «μαγειρέματα». Όχι μόνο μέσα από τους πίνακες των υπουργείων ή τις αισιόδοξες ανακοινώσεις των αρμοδίων, αλλά μέσα από τα στοιχεία που θα καταθέσουν οι ξενοδόχοι, οι εστιάτορες, οι επαγγελματίες του τουρισμού και οι καταστηματάρχες που ζουν καθημερινά την αγορά.

Γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται στις ανακοινώσεις. Βρίσκεται στο ταμείο, στις κρατήσεις και, κυρίως, στα σπίτια εκείνων που αυτό το καλοκαίρι θα μείνουν πίσω, όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή απλώς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος των διακοπών.