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Στη Βουλή καλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκαιρη ερώτηση, ζητώντας απαντήσεις μπροστά στο μείζον ζήτημα της ακρίβειας που σαρώνει τα νοικοκυριά. «Η κυβέρνηση εμμένει σε μια ατελέσφορη πολιτική αντιμετώπισης του κόστους ζωής» τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας πως την ίδια στιγμή η κυβέρνηση «επιμένει να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά “υπερπλεονάσματα”, τα οποία δεν προκύπτουν από πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά από τα πληθωριστικά φορολογικά υπερέσοδα που εξαντλούν την κοινωνία».

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «τα στοιχεία της Eurostat εκθέτουν διαρκώς την κυβέρνηση: εδώ και έξι συνεχόμενους μήνες, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και από εκείνον των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι τους δύο τελευταίους μήνες η Ελλάδα καταγράφει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό της τάξης του 4,6% τον Απρίλιο και 4,9% το Μάιο, ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 3% και 3,2% αντίστοιχα».

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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας απαντήσεις επί κοινοβουλευτικού εδάφους: «κ. Πρωθυπουργέ ερωτάσθε, αν αντί να “θυμώνετε και να λυπάστε” για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών καθώς η πολιτική σας αποδεικνύεται εντελώς αναποτελεσματική:

-Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών;

-Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;».