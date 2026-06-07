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Η ακρίβεια αλλάζει και το καλοκαίρι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει διακοπές το καλοκαίρι του 2026, ενώ όσοι τελικά φύγουν αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις: εξοχικά, σπίτια φίλων και συγγενών, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, ηπειρωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς και μαγείρεμα στο σπίτι.

Κάποτε οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν σχεδόν αυτονόητες. Ένα δωμάτιο σε νησί, λίγες μέρες δίπλα στη θάλασσα, φαγητό έξω, καφές στην παραλία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μια μικρή «ανάσα» από την καθημερινότητα.

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Το 2026, όμως, για πολλά νοικοκυριά το ερώτημα δεν είναι «πού θα πάμε διακοπές;», αλλά «αν μπορούμε να πάμε διακοπές». Και για ακόμη περισσότερους: «πώς θα πάμε χωρίς να τινάξουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα;».

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόνο 1 στους 2 καταναλωτές σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό θα περιορίσει τις ημέρες, τις δαπάνες ή και τις επιλογές του. Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή συνηθειών. Πρόκειται για προσαρμογή στην πραγματικότητα της ακρίβειας.

Το φθηνότερο «ξενοδοχείο»: Το σπίτι συγγενών ή φίλων

Υπάρχει, πάντα, και η πιο ελληνική λύση: το σπίτι του συγγενή, του φίλου, του κουμπάρου, του παππού στο χωριό ή του ξαδέλφου που έχει ένα μικρό σπίτι κοντά στη θάλασσα.

Μπορεί να μην έχει room service. Μπορεί να μην έχει πισίνα. Έχει όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο για μια οικογένεια που πιέζεται: μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό κόστος διαμονής.

Αν μια τετραμελής οικογένεια θα πλήρωνε σε έναν δημοφιλή νησιωτικό προορισμό 100 έως 180 ευρώ τη βραδιά για ένα απλό κατάλυμα, η φιλοξενία μπορεί να της εξοικονομήσει 500 έως 1.000 ευρώ για πέντε ή έξι διανυκτερεύσεις. Αν προστεθεί και η δυνατότητα μαγειρέματος στο σπίτι, το συνολικό κόστος μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο.

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Στην πράξη, διακοπές σε σπίτι συγγενών ή φίλων μπορούν να κοστίσουν έως και 60% ή 70% φθηνότερα σε σχέση με ένα κλασικό πακέτο διακοπών με ξενοδοχείο, φαγητό έξω και καθημερινές μετακινήσεις.

Και σε μια εποχή που ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας, αυτή η διαφορά δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ολόκληρες διακοπές.

Ηπειρωτική Ελλάδα: Παραλία χωρίς ακτοπλοϊκά

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Η μεγάλη οικονομική διαφορά πολλές φορές δεν βρίσκεται μόνο στη διαμονή, αλλά και στη μετακίνηση. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ειδικά για οικογένειες με αυτοκίνητο, μπορούν να ανεβάσουν το κόστος πριν καν αρχίσουν οι διακοπές.

Γι’ αυτό η ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται φέτος ακόμη πιο ελκυστική. Παραθαλάσσιες περιοχές που προσεγγίζονται οδικώς μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος κατά 20% έως 40%, ειδικά όταν η παρέα ή η οικογένεια ταξιδεύει με ένα αυτοκίνητο και μοιράζεται βενζίνη, διόδια και διαμονή.

Περιοχές όπως η Εύβοια, το Πήλιο, η Χαλκιδική, η Πρέβεζα, η Πάργα, η Αιτωλοακαρνανία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Πιερία, η Καβάλα και η Θράκη προσφέρουν θάλασσα, χωριά, ταβέρνες, παραλίες και πιο ήπιες τιμές από τα πολύ προβεβλημένα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

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Δεν είναι όλες οι περιοχές «φθηνές». Υπάρχουν και εκεί ακριβοί προορισμοί. Όμως η δυνατότητα οδικής πρόσβασης, η επιλογή μικρότερων οικισμών και η διαμονή σε δωμάτια ή σπίτια με κουζίνα κάνουν τη διαφορά.

Τα νησιά που μπορούν ακόμη να βγουν οικονομικότερα

Νησί δεν σημαίνει πάντα Μύκονος, Σαντορίνη ή Πάρος τον Αύγουστο. Υπάρχουν νησιά που παραμένουν πιο προσιτά, ιδιαίτερα αν κάποιος ταξιδέψει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή μετά τις 25 Αυγούστου.

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Σαμοθράκη, Λήμνος, Ικαρία, Κύθηρα, Αγκίστρι, Αίγινα, Θάσος, Λέσβος, Χίος και ορισμένες περιοχές της Κρήτης μπορούν να προσφέρουν πιο οικονομικές επιλογές, κυρίως αν η διαμονή γίνει σε απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ ή σπίτι με κουζίνα.

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Το μυστικό δεν είναι μόνο το νησί. Είναι η περίοδος, η απόσταση από το λιμάνι, το αν χρειάζεται αυτοκίνητο, το κόστος των ακτοπλοϊκών και το αν ο ταξιδιώτης θα τρώει κάθε μέρα έξω.

Ένα νησί μπορεί να είναι οικονομικό στη διαμονή, αλλά ακριβό στη μετακίνηση. Ή το αντίστροφο. Γι’ αυτό ο πραγματικός υπολογισμός πρέπει να γίνεται συνολικά: εισιτήρια, καύσιμα, διαμονή, φαγητό, παραλίες, μετακινήσεις.

Κάμπινγκ: Η παλιά λύση που επιστρέφει

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Το οργανωμένο κάμπινγκ δεν είναι απλώς μια «νεανική» επιλογή. Για πολλούς γίνεται πλέον η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα για διακοπές κοντά στη θάλασσα.

Σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Πελοπόννησος, η Χαλκιδική, η Σαμοθράκη, η Ελαφόνησος ή η Θάσος, το κάμπινγκ μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος. Ένα πενθήμερο μπορεί να στοιχίσει περίπου 100 έως 120 ευρώ ανά άτομο για τη βασική διαμονή, ανάλογα με την περιοχή, την περίοδο και τις παροχές.

Σε σχέση με ένα δωμάτιο ή ξενοδοχείο, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 40% έως 60%. Αν υπάρχει και δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, το κόστος πέφτει ακόμη περισσότερο.

Δεν είναι λύση για όλους. Θέλει εξοπλισμό, οργάνωση και αντοχή. Όμως για παρέες, ζευγάρια ή οικογένειες που το έχουν δοκιμάσει, μπορεί να είναι όχι μόνο οικονομικότερο, αλλά και πιο αυθεντικό.

Αγροτουρισμός και χωριά: Διακοπές χωρίς κοσμοσυρροή

Μια άλλη επιλογή είναι ο αγροτουρισμός ή η διαμονή σε χωριά κοντά σε θάλασσα ή βουνό. Δεν προσφέρει απαραίτητα την εικόνα του κλασικού νησιωτικού καλοκαιριού, αλλά μπορεί να προσφέρει ηρεμία, χαμηλότερες τιμές, επαφή με τη φύση και καλύτερο έλεγχο στα έξοδα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα ή μικρούς ξενώνες μπορεί να ξεκινά περίπου από 50 ευρώ την ημέρα ανά άτομο, ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο.

Το Πήλιο, η ορεινή Αρκαδία με πρόσβαση σε κοντινές παραλίες της Πελοποννήσου, η Ήπειρος με τις ακτές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας, η Νότια Εύβοια, η Μεσσηνία και η Λακωνία είναι περιοχές όπου μπορεί κάποιος να συνδυάσει χαμηλότερο κόστος, φύση και θάλασσα.

Το μεγάλο «κόλπο»: Κουζίνα στο κατάλυμα

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει κάτι που ξέρουν ήδη πολλές οικογένειες: στις φετινές διακοπές η κουζίνα του καταλύματος γίνεται σχεδόν απαραίτητη.

Το φαγητό έξω, ειδικά για οικογένεια, μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη καθημερινή δαπάνη. Ένα πρωινό στο σπίτι, ένα απλό μεσημεριανό, νερά και σνακ από σούπερ μάρκετ, μπορούν να μειώσουν το ημερήσιο κόστος κατά 25% έως 35%.

Αυτό δεν σημαίνει «καθόλου ταβέρνα». Σημαίνει επιλογή. Ένα γεύμα έξω αντί για δύο. Καφές στο χέρι αντί για ξαπλώστρα με ελάχιστη κατανάλωση. Τοπική αγορά αντί για τουριστική υπερτιμολόγηση. Παραλία με ομπρέλα και ψυγειάκι αντί για καθημερινό beach bar.

Για μια τετραμελή οικογένεια, αυτή η αλλαγή μπορεί να σημαίνει εξοικονόμηση 40, 60 ή και 80 ευρώ την ημέρα.

Πόσο πιο φθηνές μπορούν να γίνουν οι διακοπές

Ένα κλασικό πενθήμερο για ζευγάρι σε νησί, με ακτοπλοϊκά, δωμάτιο, φαγητό έξω και βασικές μετακινήσεις, μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 700 έως 1.000 ευρώ. Για οικογένεια, το ποσό ανεβαίνει πολύ περισσότερο.

Με πιο οικονομική στρατηγική, όμως, το κόστος μπορεί να μειωθεί αισθητά:

Με διαμονή σε σπίτι συγγενών ή φίλων, το κόστος μπορεί να πέσει ακόμη και πάνω από 60%.

Με κάμπινγκ, η εξοικονόμηση μπορεί να κινηθεί περίπου στο 40% έως 60%.

Με παραθαλάσσιο προορισμό στην ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς ακτοπλοϊκά, η μείωση μπορεί να φτάσει το 20% έως 40%.

Με δωμάτιο ή σπίτι που διαθέτει κουζίνα, το κόστος φαγητού μπορεί να μειωθεί κατά 25% έως 35%.

Με διακοπές εκτός Αυγούστου, η διαμονή συχνά γίνεται αισθητά φθηνότερη και οι επιλογές περισσότερες.

Δεν πρόκειται για «μαγική λύση». Πρόκειται για έναν νέο τρόπο σχεδιασμού: λιγότερες ημέρες, λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερα έξοδα επίδειξης, περισσότερη οργάνωση.

Το καλοκαίρι δεν ακυρώνεται — απλώς αλλάζει

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι ότι οι Έλληνες ψάχνουν φθηνότερες διακοπές. Αυτό συνέβαινε πάντα. Το ανησυχητικό είναι ότι όλο και περισσότεροι δεν μπορούν να κάνουν καθόλου διακοπές.

Για μια χώρα που ζει και αναπνέει από τον τουρισμό, είναι παράδοξο οι ίδιοι οι κάτοικοί της να δυσκολεύονται να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης στον τόπο τους.

Το φετινό καλοκαίρι, λοιπόν, δεν είναι μόνο υπόθεση προορισμών. Είναι καθρέφτης της οικονομικής πίεσης που ζουν τα νοικοκυριά. Και οι εναλλακτικές λύσεις —το κάμπινγκ, η φιλοξενία, το εξοχικό φίλων, το χωριό, η ηπειρωτική παραλία, η κατσαρόλα στο κατάλυμα— δεν είναι πια απλώς «έξυπνες ιδέες».

Είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλοί θα προσπαθήσουν να σώσουν κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι.

Γιατί τελικά, διακοπές δεν είναι πάντα το ακριβό δωμάτιο, το δημοφιλές νησί και το τραπέζι πάνω στο κύμα.

Μερικές φορές είναι ένα στρώμα σε σπίτι φίλων, μια παραλία χωρίς ξαπλώστρες, ένα τάπερ με φρούτα, μια βουτιά το απόγευμα και η αίσθηση ότι, έστω για λίγο, ξεφεύγεις.