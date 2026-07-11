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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες ως επικοινωνιακές πρακτικές και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.

Ανδρουλάκης προτείνει τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και τον περιορισμό των ολιγοπωλίων.

Παράλληλα, προτείνει τη μείωση των έμμεσων φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα, καθώς και τη σταδιακή τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας.

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Τη δέσμευση του για τρεις παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», μια ημέρα μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή επί της επίκαιρης ερώτησης του προς τον πρωθυπουργό για το ζήτημα «του δυσθεώρητου κόστους διαβίωσης, με δεδομένες και τις υψηλές δαπάνες στέγασης, ενέργειας και υγείας, που ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταλογίζει στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι απέναντι στη «ζοφερή πραγματικότητα» για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους οικονομικά, εκείνη «αντιτείνει ότι η αύξηση μισθών εξισορροπεί την ακρίβεια». Τονίζει ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ, από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και παραμένει 1,3% χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2021, «αποδεικνύοντας ότι η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου». «Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε ποτέ στη Βουλή, αλλά πληρώνεται κάθε μέρα από τους πολίτες», σχολιάζει.

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Προσθέτει ότι «από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι ‘τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας’, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην αισχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα ‘καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Αγ. Βασίλη κλπ’ θα έφερναν αποτέλεσμα». Σημειώνει ότι όμως όλα αυτά «κατέληξαν επικοινωνιακές ‘φούσκες’, που η αποτελεσματικότητα τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση». Προσθέτει δε ότι «πρόσφατα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υποχρεώθηκε να αποκαλύψει δυσάρεστες για την κυβέρνηση αλήθειες» και συγκεκριμένα «ομολόγησε ότι η ακρίβεια επιμένει λόγω της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο, που την καθιστά ευάλωτη σε κάθε κρίση». Σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι «παρέλειψε, βέβαια, να πει ότι η αυξημένη εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και γιγαντώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, που με τις επιλογές της επιπλέον παρέδωσε τον ενεργειακό χώρο στα καρτέλ….». Επιπλέον κατηγορεί την κυβέρνηση για μετατροπή της «Πτολεμαΐδας 5» σε μονάδα φυσικού αερίου.

Σημειώνει επίσης, σχετικά με «το κυβερνητικό επιχείρημα ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι το αναπόφευκτο τίμημα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται και παράγει υπερ-πλεονάσματα», πως η πραγματικότητα είναι ότι «τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες υπηρεσίες, την ίδια καθημερινότητα. Για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων αντιστοιχούν σχεδόν 1,6 ευρώ έμμεσων φόρων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 0,96 ευρώ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «απέναντι σε όλα αυτά, χρειάζεται αλλαγή σελίδας» και δεσμεύεται για «3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις». Συγκεκριμένα:

«Α) Ισχυρός ανταγωνισμός και πραγματικός έλεγχος της αγοράς: Με μια ουσιαστική Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που ασκεί δυναμική και αποτελεσματική εποπτεία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, μια ισχυρή ΔΙΜΕΑ και μια ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα βάζουν φραγμό στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων και θα διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους στην αγορά.

Β) Μείωση των έμμεσων φόρων: Η κυβέρνηση απορρίπτει τη στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά. Πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ αποδεικνύει ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Στη χώρα μας, οι παράγοντες της αγοράς συμφωνούν γιατί δεν το τολμά πιλοτικά η κυβέρνηση; Επιπλέον, δεσμευόμαστε για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γ) Δικαιότερη φορολογία: Με σταδιακή τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, στα πρότυπα της Πορτογαλίας. Για να μην πληρώνει περισσότερους φόρους ένας εργαζόμενος μόνο και μόνο επειδή αυξήθηκε ονομαστικά ο μισθός του, ενώ η αγοραστική του δύναμη μειώθηκε».

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή» και πως «ο ελληνικός λαός αξίζει μια κυβέρνηση που βάζει στο επίκεντρο τους πολλούς, όχι τα προνόμια των λίγων».