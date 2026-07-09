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Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους έως 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας.

Η νέα πίστα φιλοδοξεί να φιλοξενήσει κορυφαίες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού και να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας.

Η διαδικασία μεταβίβασης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ιδιωτών μετόχων και εκκρεμεί η αποτίμηση των δημόσιων φορέων.

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Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του νέου αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας, καθώς λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της επανεκκίνησης του έργου, η επένδυση φαίνεται να περνά πλέον από τα λόγια στις πράξεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας «Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.» από τον επιχειρηματία και πρόεδρο της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε ανενεργό επί σειρά ετών.

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Συμφωνία για την εξαγορά

Τις τελευταίες εξελίξεις αποκάλυψε ο πρόεδρος της «Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.» και πρώην δήμαρχος Πατρέων, Ευάγγελος Φλωράτος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι έχει συμφωνηθεί η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 4,14 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η συναίνεση των ιδιωτών μετόχων έχει ήδη εξασφαλιστεί, ενώ απομένει η ολοκλήρωση της αποτίμησης των μετοχών που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων και τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο μετοχικό σχήμα.

Επένδυση έως 100 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ύψος της επένδυσης. Σύμφωνα με τον κ. Φλωράτο, το επιχειρηματικό σχέδιο του Μάριου Ηλιόπουλου προβλέπει συνολικές επενδύσεις που ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 100 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρομίου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Εφόσον το έργο ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί και εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις της FIA, η πίστα θα μπορεί να διεκδικήσει τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Formula 1, αν και η ένταξη στο καλεντάρι του πρωταθλήματος προϋποθέτει τόσο την επιλογή από τους διοργανωτές όσο και την πλήρωση όλων των τεχνικών και οργανωτικών απαιτήσεων.

Πίστα διεθνών προδιαγραφών στη Χαλανδρίτσα

Το νέο αυτοκινητοδρόμιο προβλέπεται να κατασκευαστεί στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει μία πίστα διεθνών προδιαγραφών, ικανή να φιλοξενεί αγώνες ταχύτητας, δοκιμές αυτοκινήτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, track days και μεγάλες διοργανώσεις, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στις υποδομές της Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδας.

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Αναπτυξιακή ώθηση για την Αχαΐα

Πέρα από τη σημασία του για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, το έργο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Η κατασκευή και λειτουργία της πίστας αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν νέο προορισμό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τις σχετικές διοργανώσεις.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας θα αποτελέσει την τρίτη οργανωμένη πίστα της χώρας, μετά το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και το Athens Circuit στα Μέγαρα, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές του ελληνικού motorsport.

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